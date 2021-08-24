Алтайский суд снял с выборов кандидата от КПРФ из-за скрытой судимости

Алтайский краевой суд снял с выборов в АКЗС кандидата от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с главой избирательной комиссии Ириной Акимовой.

Поводом для снятия кандидата с выборов стало то, что он скрыл судимость за кражу, совершённую в советское время. При этом четыре других судимости он указал. Пока решение не вступило в силу, но почти наверняка Петряшев не будет его оспаривать.

Сокрытие судимости стало поводом для отказа ещё нескольким кандидатам: среди них Дмитрий Лях от "Коммунистов России" и Николай Усов от "Яблока".

Ранее сообщалось, что кандидат в Госдуму по Барнаульскому округу от партии "Яблоко" Виктор Рау, чьё участие в кампании поставил под сомнение суд, может быть исключён ещё из одной предвыборной гонки – в Алтайское Заксобрание.

Напомним, выборы в АКЗС и Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.