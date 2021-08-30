Владимир Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что у него сохраняется хороший уровень иммунитета после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", – сказал Путин во время встречи с тверским губернатором Игорем Руденей.

О том, что Владимир Путин поставил прививку от COVID-19, сообщил 23 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С тех пор и вплоть до 30 июня было неизвестно, какой вакциной привился президент. Однако на прямой линии он сообщил, что поставил "Спутник V".