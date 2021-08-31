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Военные на час перекроют трассу в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ограничение связано с очередным движением военных колонн
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Военные на час перекроют два участка трассы в Алтайском крае 1 сентября. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в связи с плановым движением военных колонн с 12:25 до 13:25 проезд всех видов транспорта запретят на следующих участках:

  • на участке н.п. Бобровка – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – н.п. Рассказиха;
  • на участке аэродром – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – н.п. Лесной.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и заранее спланировать маршрут.

Напомним, что в ночь с 31 августа на 1 сентября военные также перекроют движение на Чуйском тракте.

Как ранее сообщили в региональном ГИБДД, движение будет ограничено с 21:00 до 01:30 01.09.2021 на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "Подъезд к с. Фирсово" – н.п. Фирсово – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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