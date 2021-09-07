Власти попросили барнаульцев не приходить на салют на День города по привычке

В этом году 11 сентября Барнаул отмечает 291-й день рождения. Массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса не будет. В районах краевой столицы пройдут небольшие мероприятия: выставки и спортивные состязания. Организаторы надеются, что барнаульцы будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, чтобы не допустить после праздника вспышки коронавируса. При этом в мэрии рассчитывают, что горожане массово не придут в центр Барнаула на площадь Сахарова, чтобы посмотреть на концерт звезды и салют. Тем более ни того, ни другого на День города не будет, рассказал во время пресс-конференции председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

"Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом и учтут, что концерта и салюта не будет. Если кто-то придёт в центр города вечером 11 сентября прогуляться, то это не принесёт большого вреда. Обычно на праздник посмотреть салют собиралось около 40 тысяч человек. В этом году обойдёмся без масштабного проведения Дня города. Потерпим, побережём себя", – пояснил Валерий Паршков.

По его словам, власти краевой столицы изначально были готовы провести полномасштабный День города. Однако после рекомендаций Роспотребнадзора решили отказаться от концертов и салюта, чтобы не собирать в одном месте большого количества человек. Представитель мэрии считает, что такой формат, без приглашения дорогих артистов, идёт только на пользу празднику. На протяжении последних лет горожане обращаются с просьбой уходить от формата танцев и песен в этот день.

"Важнее подвести итоги, связанные с успехом Барнаула. Обычно осенью достраивают нужные для города социальные объекты. Конечно, это ещё и повод отметить наградами тех, кто трудился весь год на благо Барнаула. День города – народный проект. Администрация Барнаула только собирает предложения жителей. Люди с пониманием отнеслись к тому, что в этом году праздник пройдёт в необычном формате", – заключил Паршков.

Как ранее писал amic.ru, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей" в Барнауле. Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.

Полную программу Дня города этого года читайте по ссылке.