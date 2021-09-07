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Власти попросили барнаульцев не приходить на салют на День города по привычке

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Власти города рассказали, почему день рождения Барнаула пройдёт без салютов и концертов
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В этом году 11 сентября Барнаул отмечает 291-й день рождения. Массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса не будет. В районах краевой столицы пройдут небольшие мероприятия: выставки и спортивные состязания. Организаторы надеются, что барнаульцы будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, чтобы не допустить после праздника вспышки коронавируса. При этом в мэрии рассчитывают, что горожане массово не придут в центр Барнаула на площадь Сахарова, чтобы посмотреть на концерт звезды и салют. Тем более ни того, ни другого на День города не будет, рассказал во время пресс-конференции председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

"Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом и учтут, что концерта и салюта не будет. Если кто-то придёт в центр города вечером 11 сентября прогуляться, то это не принесёт большого вреда. Обычно на праздник посмотреть салют собиралось около 40 тысяч человек. В этом году обойдёмся без масштабного проведения Дня города. Потерпим, побережём себя", – пояснил Валерий Паршков.

По его словам, власти краевой столицы изначально были готовы провести полномасштабный День города. Однако после рекомендаций Роспотребнадзора решили отказаться от концертов и салюта, чтобы не собирать в одном месте большого количества человек. Представитель мэрии считает, что такой формат, без приглашения дорогих артистов, идёт только на пользу празднику. На протяжении последних лет горожане обращаются с просьбой уходить от формата танцев и песен в этот день.

"Важнее подвести итоги, связанные с успехом Барнаула. Обычно осенью достраивают нужные для города социальные объекты. Конечно, это ещё и повод отметить наградами тех, кто трудился весь год на благо Барнаула. День города – народный проект. Администрация Барнаула только собирает предложения жителей. Люди с пониманием отнеслись к тому, что в этом году праздник пройдёт в необычном формате", – заключил Паршков.

Как ранее писал amic.ru, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей" в Барнауле. Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.

Полную программу Дня города этого года читайте по ссылке.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.09.2021 15:03
- гость -

как ненавязчиво власть назвала горожан животными

7.09.2021 15:04
Дядька

"Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира" А вы г-н Валерий Паршков?

7.09.2021 15:11
гiсть

этим и отличается Россия от европейской страны, что после такого высказывания политик остается на своей должности

7.09.2021 15:13
- гость -

При этом в мэрии рассчитывают, что горожане массово не придут в центр Барнаула на площадь Сахарова, чтобы посмотреть на концерт звезды и салют

А не проще без салюта?

7.09.2021 15:21
Гость

Надеется он, а вот я не надеюсь, а уверен, что он не далеко ушёл от животного мира, по разума на примата тянет

7.09.2021 15:23
- гость -

Да просто по себе равняет. А как возьмут за штанишки так сразу он имел в ввиду другое, и вообще он сердечник ему нельзя нервничать. Какой срам. И это заметьте, не дворник какой нить, человек с культурой связан.

7.09.2021 15:32
Гость

Какое вообще право имеет сравнивать нас животными. Поэтому и с культурой у нас всё плохо пока такие чинуши сидят в администрации. Сегодня же напишу жалобу в прокуратуру, пусть разбираются, законно ли такое высказывание?

7.09.2021 15:49
- гость -

Вырвали из контекста, не правильно поняли.... А так то я вас животинки люблю!

7.09.2021 15:53
гость

В прошлом году тоже был коронавирус. Но это не помешало организовать салют и самолеты. Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
Видать на какие то "Свои" нужды приберегли денежки.

Без салюта на дне города делать совсем нечего.
Грустно и печально все.

7.09.2021 15:58
гость

Вот и председатель по культуре свое отношение к народу высказал.

7.09.2021 16:10
гiсть

Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
---
Томенко после сразу заболел

7.09.2021 16:15
Урбаниздко

очень не очень отношение к горожанам

7.09.2021 16:16
Фреш

Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
===
гость, не неси чушь. После прошлого дня города к октябрю был взрывной рост статистики по ковиду. Ибо нафиг толп народа

7.09.2021 16:25
- гость -

Отвратительное отношение к людям со стороны государственного служащего. Что за выражение: надеюсь отличаются от животного мира. Да за такое отношение к людям нужно освобождать с занимаемой должности!

7.09.2021 16:25
Урбаниздко

слушайте, но вот судя по афише скопления все равно будут


7.09.2021 16:41
Гость

Вот такие чинуши сидят в Мэрии города Б. Гнать в шею этих чинушь ,да вот некому коррупция и алчность вот их стиль работы. Поэтому народ бежит отсюда.

7.09.2021 16:47
- гость -

7.09.2021 15:11
гiсть

Политик?

7.09.2021 16:49
- гость -

После таких высказываний его повысят, называть весь город животными?

7.09.2021 16:49
- гость -

Те, которые не отличаются и сейчас оскорбились, один фиг припрутся в центр.

7.09.2021 17:08
- гость -

один фиг припрутся в центр.
никогда не были и не тянет, нормально себя есть чем увеселить, а прутся туда от скуки

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