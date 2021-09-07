Власти попросили барнаульцев не приходить на салют на День города по привычке

В этом году 11 сентября Барнаул отмечает 291-й день рождения. Массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса не будет. В районах краевой столицы пройдут небольшие мероприятия: выставки и спортивные состязания. Организаторы надеются, что барнаульцы будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, чтобы не допустить после праздника вспышки коронавируса. При этом в мэрии рассчитывают, что горожане массово не придут в центр Барнаула на площадь Сахарова, чтобы посмотреть на концерт звезды и салют. Тем более ни того, ни другого на День города не будет, рассказал во время пресс-конференции председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.
"Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом и учтут, что концерта и салюта не будет. Если кто-то придёт в центр города вечером 11 сентября прогуляться, то это не принесёт большого вреда. Обычно на праздник посмотреть салют собиралось около 40 тысяч человек. В этом году обойдёмся без масштабного проведения Дня города. Потерпим, побережём себя", – пояснил Валерий Паршков.
По его словам, власти краевой столицы изначально были готовы провести полномасштабный День города. Однако после рекомендаций Роспотребнадзора решили отказаться от концертов и салюта, чтобы не собирать в одном месте большого количества человек. Представитель мэрии считает, что такой формат, без приглашения дорогих артистов, идёт только на пользу празднику. На протяжении последних лет горожане обращаются с просьбой уходить от формата танцев и песен в этот день.
"Важнее подвести итоги, связанные с успехом Барнаула. Обычно осенью достраивают нужные для города социальные объекты. Конечно, это ещё и повод отметить наградами тех, кто трудился весь год на благо Барнаула. День города – народный проект. Администрация Барнаула только собирает предложения жителей. Люди с пониманием отнеслись к тому, что в этом году праздник пройдёт в необычном формате", – заключил Паршков.
Как ранее писал amic.ru, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей" в Барнауле. Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.
Полную программу Дня города этого года читайте по ссылке.
Комментарии
как ненавязчиво власть назвала горожан животными
"Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира" А вы г-н Валерий Паршков?
этим и отличается Россия от европейской страны, что после такого высказывания политик остается на своей должности
При этом в мэрии рассчитывают, что горожане массово не придут в центр Барнаула на площадь Сахарова, чтобы посмотреть на концерт звезды и салют
А не проще без салюта?
Надеется он, а вот я не надеюсь, а уверен, что он не далеко ушёл от животного мира, по разума на примата тянет
Да просто по себе равняет. А как возьмут за штанишки так сразу он имел в ввиду другое, и вообще он сердечник ему нельзя нервничать. Какой срам. И это заметьте, не дворник какой нить, человек с культурой связан.
Какое вообще право имеет сравнивать нас животными. Поэтому и с культурой у нас всё плохо пока такие чинуши сидят в администрации. Сегодня же напишу жалобу в прокуратуру, пусть разбираются, законно ли такое высказывание?
Вырвали из контекста, не правильно поняли.... А так то я вас животинки люблю!
В прошлом году тоже был коронавирус. Но это не помешало организовать салют и самолеты. Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
Видать на какие то "Свои" нужды приберегли денежки.
Без салюта на дне города делать совсем нечего.
Грустно и печально все.
Вот и председатель по культуре свое отношение к народу высказал.
Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
---
Томенко после сразу заболел
очень не очень отношение к горожанам
Больше болеть точно не стали....а наоборот сразу заболеваемость уменьшилась....
===
гость, не неси чушь. После прошлого дня города к октябрю был взрывной рост статистики по ковиду. Ибо нафиг толп народа
Отвратительное отношение к людям со стороны государственного служащего. Что за выражение: надеюсь отличаются от животного мира. Да за такое отношение к людям нужно освобождать с занимаемой должности!
слушайте, но вот судя по афише скопления все равно будут
Вот такие чинуши сидят в Мэрии города Б. Гнать в шею этих чинушь ,да вот некому коррупция и алчность вот их стиль работы. Поэтому народ бежит отсюда.
7.09.2021 15:11
гiсть
Политик?
После таких высказываний его повысят, называть весь город животными?
Те, которые не отличаются и сейчас оскорбились, один фиг припрутся в центр.
один фиг припрутся в центр.
никогда не были и не тянет, нормально себя есть чем увеселить, а прутся туда от скуки