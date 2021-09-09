Будут ли продавать алкоголь на День города в Барнауле?

Власти Барнаула решили не ограничивать продажу алкогольной продукции в День города 11 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации краевой столицы посчитали, что поскольку массовых мероприятий не будет, то не стоит лишать в этот день горожан спиртного.

В предыдущие годы глава администрации Барнаула традиционно подписывал постановление о регулировании розничной продажи алкоголя с утра до 22 вечера.

Напомним, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула, которое будут отмечать 11 сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей". Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.

Полную программу Дня города этого года читайте по ссылке.