Будут ли продавать алкоголь на День города в Барнауле?

Власти Барнаула решили не ограничивать продажу алкогольной продукции в День города 11 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации краевой столицы посчитали, что поскольку массовых мероприятий не будет, то не стоит лишать в этот день горожан спиртного.
В предыдущие годы глава администрации Барнаула традиционно подписывал постановление о регулировании розничной продажи алкоголя с утра до 22 вечера.
Напомним, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула, которое будут отмечать 11 сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей". Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.
Полную программу Дня города этого года читайте по ссылке.
Комментарии
Люди, проснитесь! Хватит бухать! На кону будущее нашей страны, наших детей и наших потомков. Оторви пятую точку с дивана, сходи на выборы! Выгоним жулье и ворье из думы!!!