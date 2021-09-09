Семь тысяч россиян пожаловались на нежелательные реакции после прививки от коронавируса

Около семи тысяч заявлений о нежелательных последствиях после прививки от коронавируса зарегистрировали в России. Это 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу <...> поступило порядка семи тысяч <...> заявлений о семи тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", – цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после того как в Кытманово умерла привитая от коронавируса женщина, некоторые сельчане отказываются ставить второй компонент вакцины. Люди предполагают, что причина смерти женщины – именно последствия прививки.