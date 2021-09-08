Жители Кытмановского района отказываются ставить второй компонент вакцины от коронавируса

После того как в Кытманово умерла привитая от коронавируса женщина, некоторые сельчане отказываются ставить второй компонент вакцины. Об этом сообщает "Толк".

Местные жители опасаются, что именно вакцина от коронавируса стала причиной смерти сельчанки. Главврач Кытмановской ЦРБ Маргарита Трейер рассказала журналистам о том, что пока она не знает случаев отказа от второго компонента вакцины.

Другие врачи отметили, что среди привитых бывают случаи заражения, и даже тяжёлые, но чаще всего болею те, кто не успел поставить второй укол. Главврач ковидного госпиталя в Новоалтайске Константин Федорюк отметил, что чаще всего в таких случаях люди могли заразиться ещё до того, как поставили прививку.

Врач уточнил, что в реанимациях привитых людей единицы.