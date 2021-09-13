Многокилометровая пробка образовалась на трассе между Барнаулом и Новоалтайском утром 13 сентября.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", причиной этого стали два ДТП. Затор растянулся почти на шесть километров: от развязки из Новоалтайска до моста через Лосиху.

Добавим, что в краевой столице обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов из 10. Наибольшие пробки наблюдаются на ул. Советской Армии, Павловском тракте, ул. Власихинской, Матросова и пр. Ленина.