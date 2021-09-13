Многокилометровая пробка образовалась на трассе между Барнаулом и Новоалтайском утром 13 сентября.
Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", причиной этого стали два ДТП. Затор растянулся почти на шесть километров: от развязки из Новоалтайска до моста через Лосиху.
Добавим, что в краевой столице обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов из 10. Наибольшие пробки наблюдаются на ул. Советской Армии, Павловском тракте, ул. Власихинской, Матросова и пр. Ленина.
Комментарии
Люди отчаянно рвутся в Барнаул
люди не хотят ехать нормально. им надо пешком ходить или на ватобусах ездить.
две полосы, разделенные ограждением - чего еще нужно?
и , когда пробка уже собралась, некоторые особо одаренные лезут по обочинам. Возомнили себя сверхлюдьми
Когда появится нормальный контроль ДПС на участке Новоалтайск -Барнаул! Стояла камера на повороте в Фирсово - поток двигался 90 км/ч , зачем ее убрали ??? Там агрессивно водящих в левой полосе можно по 5 тыс щелкать каждое утро и вечер, где скрытые патрули ???
На трассе, как и в городе нужны "живые" патрули ГИБДД, в большом количестве.
Т. к. подавляющее большинство водителей в последнее время просто ОБОРЗЕЛИ - им место в тюрьме, а не в автомобиле!
Факт
13.09.2021 09:11
гость
Так Вы не лезьте в левую полосу, раз вам там страшно! Я себя прекрасно чувствую в левой, поэтому всегда в ней и еду! Лично меня не нервируют тихоходы в правой. Отношусь к ним спокойно. Почему Вас мы, леворядники так нервируем?
Праворядники чаще и создают напряженные ситуации, когда не глядя в зеркала перестраиваются в левый для совершения опережения.
Никто не в курсе чего вчера (12 сентября) в районе 18-19 часов пробка была перед новым мостом в сторону Барнаула?
Просто любопытно.
Так Вы не лезьте в левую полосу, раз вам там страшно! Я себя прекрасно чувствую в левой, поэтому всегда в ней и еду! Лично меня не нервируют тихоходы в правой. Отношусь к ним спокойно. Почему Вас мы, леворядники так нервируем?
Праворядники чаще и создают напряженные ситуации, когда не глядя в зеркала перестраиваются в левый для совершения опережения.
Так левая только для опережения\ обгона
13.09.2021 10:31
гость
Но для перестроения в левую полосу смотреть в зеркало то все равно надо, т.к. она в данный момент может быть занята автомобилем, водитель которого совершает маневр опережения.
Безусловно, и в зеркала нужно смотреть и поворотники включать! С этим не спорю
Так эта пробка там и вчера вечером была.
Видел я утром эту аварию, экзамены и обучение молодых водителей нужно проводить лучше. А то собрались неучи малолетние. На 2х полосах разъехаться не смогли.