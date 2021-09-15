Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл "Ак Барсу Динамо"

Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл в Казани. Очередные матчи чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против команды "Ак Барс Динамо" состоялись 13 и 14 сентября.

В первой встрече барнаульские девушки проиграли со счётом 1:7. Единственный гол в составе "коммунальщиц" забила Тамара Иванова. 14 сентября алтайская команда вновь потерпела поражение. На этот раз с результатом 0:1.

Несмотря на два проигрыша, "Коммунальщик" сохранил за собой четвёртое место в турнирной таблице. "Ак Барс Динамо" располагается на второй строке.

Следующие матчи алтайская команда проведёт в Екатеринбурге 19 и 20 сентября против сборной Свердловской области.