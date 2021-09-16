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Депутат от ЛДПР Ирина Шудра помогает решать вопрос с дорогами в Рубцовске

, ИА "Амител"
Жители устали ждать помощи от местных властей
Фото: vrubcovske.ru

Фото: vrubcovske.ru

Несмотря на то, что чиновников в Рубцовске год от года становится только больше, на качестве местных дорог это никак не отражается, наоборот, ситуация только ухудшается. Если бы не финансовая помощь из бюджета Алтайского края, убитые рубцовские дороги так и продолжали бы стоять без ремонта, констатирует пресс-служба реготделения ЛДПР.

До недавних пор не обращали внимания рубцовские власти и на проблему жителей улицы Пролетарской. О ней люди рассказали на встрече с кандидатом в депутаты Алтайского Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 32 Ириной Шудра. Парламентарий – действующий депутат АКЗС от ЛДПР, курирующий Рубцовск.

Жильцы нескольких многоэтажек вынуждены ходить на работу, в магазин, аптеку, детский сад и школу буквально по теплотрассе. От микрорайона, который состоит из нескольких домов, до "большой земли" нет тротуара. Сама же теплотрасса давно находится в аварийном состоянии. Местные коммунальщики "прикрыли" её несколькими плитами, часть из которых давно провалились. А ведь по этому пути каждый день ходят дети.

Такими вопросами должны заниматься местные чиновники и депутаты. Требуется совсем немного: привести в порядок коммунальный объект и сделать для людей нормальную дорожку. Рубцовчане устали от бездействия власти и готовы выходить со своей проблемой на краевой уровень. Ирина Шудра уже занимается решением этого вопроса.

К ней поступили и другие обращения на встрече с избирателями. Кроме "коммуналки" есть ещё одна проблемная сфера – доступность медицинских услуг. Шудра уверена: чтобы в Рубцовске и других муниципалитетах было достаточно врачей, им нужно как минимум начать платить достойную зарплату.

Изготовлено силами и за счёт средств избирательного объединения "Алтайское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России". Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Чкалова, 57, помещение Н11. ИНН: 2223021015. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 20.08.2021 г.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.09.2021 11:34
- гость -

Сколько лет такая беда в Рубцовске с дорогами... Где были депутаты от ЛДПР до сего дня? Или ждали выборов для поднятия своего рейтинга показухой своей нужности и работы!

16.09.2021 11:44
Денис

Гостю 11:34 - Именно это сейчас и делает уважаемая Ирина Шудра. И как только выборы пройдут - все депутаты снова забудут о гетто под названием Рубцовск. Классика.

16.09.2021 12:05
- гость -

А посредине жириновский болтается...

16.09.2021 12:15
- гость -

А, в таком контексте. Уважаемые избиратели, я тоже занимаюсь решением этого вопроса.
А еще я вчера самолет поднимал, прикиньте?. Правда, поднимал-поднимал, да не поднял.

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