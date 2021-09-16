Несмотря на то, что чиновников в Рубцовске год от года становится только больше, на качестве местных дорог это никак не отражается, наоборот, ситуация только ухудшается. Если бы не финансовая помощь из бюджета Алтайского края, убитые рубцовские дороги так и продолжали бы стоять без ремонта, констатирует пресс-служба реготделения ЛДПР.

До недавних пор не обращали внимания рубцовские власти и на проблему жителей улицы Пролетарской. О ней люди рассказали на встрече с кандидатом в депутаты Алтайского Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 32 Ириной Шудра. Парламентарий – действующий депутат АКЗС от ЛДПР, курирующий Рубцовск.

Жильцы нескольких многоэтажек вынуждены ходить на работу, в магазин, аптеку, детский сад и школу буквально по теплотрассе. От микрорайона, который состоит из нескольких домов, до "большой земли" нет тротуара. Сама же теплотрасса давно находится в аварийном состоянии. Местные коммунальщики "прикрыли" её несколькими плитами, часть из которых давно провалились. А ведь по этому пути каждый день ходят дети.

Такими вопросами должны заниматься местные чиновники и депутаты. Требуется совсем немного: привести в порядок коммунальный объект и сделать для людей нормальную дорожку. Рубцовчане устали от бездействия власти и готовы выходить со своей проблемой на краевой уровень. Ирина Шудра уже занимается решением этого вопроса.

К ней поступили и другие обращения на встрече с избирателями. Кроме "коммуналки" есть ещё одна проблемная сфера – доступность медицинских услуг. Шудра уверена: чтобы в Рубцовске и других муниципалитетах было достаточно врачей, им нужно как минимум начать платить достойную зарплату.

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