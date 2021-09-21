Отопительный сезон стартовал в Барнауле

С 21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.
Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь его включат на соцобъектах, часть из которых уже получают теплоснабжение по заявкам. В жилых домах для приёма тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.
Запуск и наладка гидравлических режимов займёт около двух недель, отметили в СГК.
"Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, только после этого – на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в горадминистрации.
Ранее сообщалось, что 21 сентября в 107 домах Барнаула отключили горячую воду.
Комментарии
Отлично!!!
Замечательная новость!!!
А в других районах края как дела с отоплением обстоят?
Какая хорошая новость особенно после новости о повышении тарифов
Одеялами укройтесь транжиры!
За все районы края не скажу, но в Камне-на-Оби еще даже воду в систему не закачивали. Холод в квартирах, школах, детсадах... Целыми днями гоняем обогреватели, но толку мало, одним радиатором всю квартиру не нагреешь. Власть безмолвствует.
21.09.2021 12:02
- гость -
Нравится сидеть под одеялом, вот сам и сиди! А другие любят комфортную температуру в квартире.
21.09.2021 12:33
- гость -
Включат обогреватель. А впереди ещё потепление до +10, +15.
Я себе не представляю слесарей, которые пойдут закрывать задвижки обратно по случаю потепления!
21.09.2021 12:38
Виктор, и не говори, а впереди вообще лето.Правда дён через триста, но все равно вот-вот.На кой ваще отопление???Правда у нас В Сибири с обогревателя толк небольшой, не то, что у вас, но вот поравняться на вас не могем.Холодно тут.
21.09.2021 12:51
- гость -
Ну я как понимаю, если слесаря в конце сентября откроют задвижку, то закрывать её придут только с окончанием отопительного сезона (ну или в случае аварии). Под погоду никто подстраиваться не будет
21.09.2021 12:02
- гость -
Одеялами укройтесь транжиры!
Ага! В детском саду на занятиях и в школе на уроках сидят все в одеялках.
1.09.2021 12:38
Виктор
21.09.2021 12:33
- гость -
Включат обогреватель. А впереди ещё потепление до +10, +15.
Вы синоптик? Тогда скажите, когда потепление?
21.09.2021 13:13
- гость -
Витек из Тая бухтит.У них там весь год круглые сутки + 30.)
Что прицепились к потеплению? Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября. И ещё впереди неоднократно будут потепления. Но во время потеплений трубы холодней редко становятся. Зимой за ночь потеплело с -25 до -5, а трубы вчера и сегодня одинаково горячие
21.09.2021 13:39
Виктор
Что прицепились к потеплению? Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября. И ещё впереди неоднократно будут потепления. Но во время потеплений трубы холодней редко становятся. Зимой за ночь потеплело с -25 до -5, а трубы вчера и сегодня одинаково горячие
1. Даже сами синоптики говорят о том, что точный прогнозможнодатьтолько на ближайшие три дня. Все остальные данные в интернете берутся из средних показателей предыдущих лет.
2. Поставьте в своем доме термодатчики, как многие сейчас делают, которые будут регулировать отопление в зависимости от внешней температуры.
У вас трубы одинаково горячие, у нас - по температуре на улице.
А впереди ещё потепление до +10, +15.
Не запарься.
Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября.
А ничего, что дальше 1 недели написано: средние температуры по итогам 10 последних лет?
21.09.2021 13:39
Витя, это не мы прицепились к потеплению, это ты к нему пристал.Экий ты наивный
чукюноша, веришь всему, что пишут такие же мечтатели, как ты.)))
ткройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября.
Открыла. Там 5-6 градусов от силы, да и то вилами по воде
21.09.2021 14:19
- гость -
А еще там есть сносочка, на которую Витек внимание не обращает, а именно:По ощущению...Так вот, это по ощущению в два раза меньше заявленной температуры.Итак, если предположить, что обещанные Витьком температуры о 10-15 градусах все же состоятся, то ощущать мы их будем в лучшем случае как пять тире семь с половиной градусов, и то на пике, днем, и всего пару-тройку часов.
21.09.2021 12:33
- гость -
+10000000000000!!!
Тепло начнёт поступать внезапно, когда его совсем не ждешь...