Отопительный сезон стартовал в Барнауле

С 21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь его включат на соцобъектах, часть из которых уже получают теплоснабжение по заявкам. В жилых домах для приёма тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.

Запуск и наладка гидравлических режимов займёт около двух недель, отметили в СГК.

"Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, только после этого – на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в 107 домах Барнаула отключили горячую воду.