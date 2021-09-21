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Новости

Отопительный сезон стартовал в Барнауле

, ИА "Амител"
Тепло начнёт поступать поэтапно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь его включат на соцобъектах, часть из которых уже получают теплоснабжение по заявкам. В жилых домах для приёма тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.

Запуск и наладка гидравлических режимов займёт около двух недель, отметили в СГК.

"Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, только после этого – на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в 107 домах Барнаула отключили горячую воду.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 11:13
- гость -

Отлично!!!

21.09.2021 11:28
- гость -

Замечательная новость!!!

21.09.2021 11:40
- гость -

А в других районах края как дела с отоплением обстоят?

21.09.2021 11:42
- гость -

Какая хорошая новость особенно после новости о повышении тарифов

21.09.2021 12:02
- гость -

Одеялами укройтесь транжиры!

21.09.2021 12:02
- гость -

За все районы края не скажу, но в Камне-на-Оби еще даже воду в систему не закачивали. Холод в квартирах, школах, детсадах... Целыми днями гоняем обогреватели, но толку мало, одним радиатором всю квартиру не нагреешь. Власть безмолвствует.

21.09.2021 12:33
- гость -

21.09.2021 12:02
- гость -
Нравится сидеть под одеялом, вот сам и сиди! А другие любят комфортную температуру в квартире.

21.09.2021 12:38
Виктор

21.09.2021 12:33
- гость -

Включат обогреватель. А впереди ещё потепление до +10, +15.

Я себе не представляю слесарей, которые пойдут закрывать задвижки обратно по случаю потепления!

21.09.2021 12:51
- гость -

21.09.2021 12:38
Виктор, и не говори, а впереди вообще лето.Правда дён через триста, но все равно вот-вот.На кой ваще отопление???Правда у нас В Сибири с обогревателя толк небольшой, не то, что у вас, но вот поравняться на вас не могем.Холодно тут.

21.09.2021 13:03
Виктор

21.09.2021 12:51
- гость -

Ну я как понимаю, если слесаря в конце сентября откроют задвижку, то закрывать её придут только с окончанием отопительного сезона (ну или в случае аварии). Под погоду никто подстраиваться не будет

21.09.2021 13:07
- гость -


21.09.2021 12:02
- гость -

Одеялами укройтесь транжиры!

Ага! В детском саду на занятиях и в школе на уроках сидят все в одеялках.

21.09.2021 13:13
- гость -

1.09.2021 12:38
Виктор

21.09.2021 12:33
- гость -

Включат обогреватель. А впереди ещё потепление до +10, +15.

Вы синоптик? Тогда скажите, когда потепление?

21.09.2021 13:18
- гость -

21.09.2021 13:13
- гость -
Витек из Тая бухтит.У них там весь год круглые сутки + 30.)

21.09.2021 13:39
Виктор

Что прицепились к потеплению? Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября. И ещё впереди неоднократно будут потепления. Но во время потеплений трубы холодней редко становятся. Зимой за ночь потеплело с -25 до -5, а трубы вчера и сегодня одинаково горячие

21.09.2021 13:53
- гость -



21.09.2021 13:39
Виктор

Что прицепились к потеплению? Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября. И ещё впереди неоднократно будут потепления. Но во время потеплений трубы холодней редко становятся. Зимой за ночь потеплело с -25 до -5, а трубы вчера и сегодня одинаково горячие

1. Даже сами синоптики говорят о том, что точный прогнозможнодатьтолько на ближайшие три дня. Все остальные данные в интернете берутся из средних показателей предыдущих лет.
2. Поставьте в своем доме термодатчики, как многие сейчас делают, которые будут регулировать отопление в зависимости от внешней температуры.

У вас трубы одинаково горячие, у нас - по температуре на улице.


21.09.2021 14:14
- гость -

А впереди ещё потепление до +10, +15.

Не запарься.

Откройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября.

А ничего, что дальше 1 недели написано: средние температуры по итогам 10 последних лет?

21.09.2021 14:16
- гость -

21.09.2021 13:39
Витя, это не мы прицепились к потеплению, это ты к нему пристал.Экий ты наивный чук юноша, веришь всему, что пишут такие же мечтатели, как ты.)))

21.09.2021 14:19
- гость -

ткройте Гисметео, прогноз для Барнаула на месяц и посмотрите начало октября.

Открыла. Там 5-6 градусов от силы, да и то вилами по воде

21.09.2021 14:33
- гость -

21.09.2021 14:19
- гость -
А еще там есть сносочка, на которую Витек внимание не обращает, а именно:По ощущению...Так вот, это по ощущению в два раза меньше заявленной температуры.Итак, если предположить, что обещанные Витьком температуры о 10-15 градусах все же состоятся, то ощущать мы их будем в лучшем случае как пять тире семь с половиной градусов, и то на пике, днем, и всего пару-тройку часов.

21.09.2021 14:54
- гость -

21.09.2021 12:33
- гость -

+10000000000000!!!

21.09.2021 15:51
- гость -

Тепло начнёт поступать внезапно, когда его совсем не ждешь...

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