Режиссёр Андрей Звягинцев вышел из комы после COVID-19

Медики вывели российского режиссёра Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за коронавируса. Об этом сообщил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.
Журналист подчеркнул, что сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Напомним, Звягинцева госпитализировали с COVID-19 в начале июля. Сначала режиссёра лечили в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, а через месяц перевели в московскую ГКБ № 23. Состояние сценариста оставалось тяжёлым – поражение лёгких достигло почти 90%, после чего мужчину перевели в немецкую клинику.
На прошлой неделе стало известно, что режиссёра собираются выводить из искусственной комы. Некоторое время Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, однако 16 сентября его уже отключили от системы жизнеобеспечения.
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