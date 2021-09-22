Режиссёр Андрей Звягинцев вышел из комы после COVID-19

Медики вывели российского режиссёра Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за коронавируса. Об этом сообщил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, Звягинцева госпитализировали с COVID-19 в начале июля. Сначала режиссёра лечили в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, а через месяц перевели в московскую ГКБ № 23. Состояние сценариста оставалось тяжёлым – поражение лёгких достигло почти 90%, после чего мужчину перевели в немецкую клинику.

На прошлой неделе стало известно, что режиссёра собираются выводить из искусственной комы. Некоторое время Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, однако 16 сентября его уже отключили от системы жизнеобеспечения.