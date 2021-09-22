Иномарка задымилась после столкновения с пожарной машиной в центре Барнаула

Toyota Vista задымилась после столкновения с пожарной машиной на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик в Барнауле. По словам очевидцев, пожарные ехали с включённой сиреной.

Видеозаписи с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Как отмечают подписчики сообщества, "пожарка" ехала частично по встречной полосе, а иномарка высунулась на проезжую часть.

В результате столкновения у легкового автомобиля смяло переднюю часть. Информация о пострадавших в инциденте уточняется.

Напомним, сразу два ДТП с трамваями произошло 21 сентября в Барнауле. Утром иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна". Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов.

Позднее в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова у вагона отлетела колёсная пара. За сломанным трамваем собралась очередь из электротранспорта, а движение по участку было временно заблокировано.