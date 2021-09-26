Иномарку "размотало" после столкновения с дорожным знаком в Барнауле

Серьёзное ДТП произошло в Барнауле в воскресенье, 26 сентября. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Иномарку "размотало" после столкновения с дорожным знаком на Солнечной Поляне. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что у автомобиля вмята крыша.
На месте аварии работали сотрудники МЧС и правоохранительные органы. По словам очевидцев, есть погибшие.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что серьёзное ДТП произошло в Барнауле на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу.
Комментарии
Да
Сколько человек погибло?
Запретить знаки! Не проехать, не пролететь!
26.09.2021 15:14
Лесопатологи бьют в набат
Много.