Ходим как капуста и болеем. Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления в домах

Отопительный сезон в Барнауле начался 21 сентября, но у жителей частных домов по улице Ульяны Громовой батареи холодные до сих пор. Горожане сообщают, что они вынуждены спать в одежде и под двумя одеялами. В Сибирской генерирующей компании, по их словам, лишь сообщили, что ведутся работы. Отчаявшись, люди обратились за помощью в редакцию amic.ru.

"Мы звоним во все инстанции, говорят, что порыв. И вообще ваша улица газифицирована. То есть нам отопление не нужно? Да, у многих проведён газ, но у нас его нет! И отопления тоже нет! Порыв не исправляют, говорят, что трубы нужно менять. Чтобы купить новые, нужны деньги. Но мы даже летом платим за отопление, где эти деньги? Сегодня и горячей воды тоже нет", – возмущается жительница Анна.

Как рассказала женщина, с мужем и ребёнком они сейчас все живут в зале, отапливать который приходится электрообогревателем. В кухню люди заходят только чтобы поставить чайник и приготовить еду. Анна уже третью неделю находится на больничном, но из-за холода и сырости до сих пор не может выздороветь, рассказывает читательница.

"У соседей ребёнку нет и полугода, он тоже заболел. Родители даже искупать его не могут, потому что адский холод. Сегодня всю ночь спали одетыми и под двумя одеялами. Днём ходим как капуста, в десяти одёжках. Я все понимаю, много у кого подключён газ, но нам то что делать? Хоть костры разжигай", – говорит женщина.

В СГК amic.ru сообщили, что причиной отсутствия отопления на улице Громовой стали многочисленные повреждения на теплосетях. Первое обнаружили 24 сентября. В этот же день его устранили и запустили отопление. Но уже на следующий день произошёл новый порыв. С ним специалисты СГК тоже справились.

"Последняя информация об обнаружении порыва поступила вчера вечером (28 сентября, – прим. ред.). Утром специалисты начали его устранять. Работы завершатся к концу дня", – говорят в СГК.

Однако женщина настаивает, что в этом отопительном сезоне батареи ещё ни разу не были тёплыми. По её словам, теплотрасса настолько изношена, что там практически уже нечего латать.

"На соседней улице Тюленина тоже постоянно аварии. Трубы прорвёт, они раскопают, заварят и опять закопают. Спрашиваем у работников: почему не делаете замену, ведь трубы сгнившие. Отвечают, что денег нет", – рассказывает Анна.

Если в ближайшее время ситуация не поменяется, люди намерены обратиться в прокуратуру. Amic.ru продолжит следить за развитием событий.