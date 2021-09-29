Четверг, 30 Сентябрь, 01:31

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,76
€ 84,88
9°


6312185 +23508
Обь
20см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Ходим как капуста и болеем. Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления в домах

, ИА "Амител"
Жители улицы Ульяны Громовой замерзают в своих домах
Батарея / Фото: pexels.com

Батарея / Фото: pexels.com

Отопительный сезон в Барнауле начался 21 сентября, но у жителей частных домов по улице Ульяны Громовой батареи холодные до сих пор. Горожане сообщают, что они вынуждены спать в одежде и под двумя одеялами. В Сибирской генерирующей компании, по их словам, лишь сообщили, что ведутся работы. Отчаявшись, люди обратились за помощью в редакцию amic.ru.

"Мы звоним во все инстанции, говорят, что порыв. И вообще ваша улица газифицирована. То есть нам отопление не нужно? Да, у многих проведён газ, но у нас его нет! И отопления тоже нет! Порыв не исправляют, говорят, что трубы нужно менять. Чтобы купить новые, нужны деньги. Но мы даже летом платим за отопление, где эти деньги? Сегодня и горячей воды тоже нет", – возмущается жительница Анна.

Как рассказала женщина, с мужем и ребёнком они сейчас все живут в зале, отапливать который приходится электрообогревателем. В кухню люди заходят только чтобы поставить чайник и приготовить еду. Анна уже третью неделю находится на больничном, но из-за холода и сырости до сих пор не может выздороветь, рассказывает читательница.

"У соседей ребёнку нет и полугода, он тоже заболел. Родители даже искупать его не могут, потому что адский холод. Сегодня всю ночь спали одетыми и под двумя одеялами. Днём ходим как капуста, в десяти одёжках. Я все понимаю, много у кого подключён газ, но нам то что делать? Хоть костры разжигай", – говорит женщина.

В СГК amic.ru сообщили, что причиной отсутствия отопления на улице Громовой стали многочисленные повреждения на теплосетях. Первое обнаружили 24 сентября. В этот же день его устранили и запустили отопление. Но уже на следующий день произошёл новый порыв. С ним специалисты СГК тоже справились.

"Последняя информация об обнаружении порыва поступила вчера вечером (28 сентября, – прим. ред.). Утром специалисты начали его устранять. Работы завершатся к концу дня", – говорят в СГК.

Однако женщина настаивает, что в этом отопительном сезоне батареи ещё ни разу не были тёплыми. По её словам, теплотрасса настолько изношена, что там практически уже нечего латать.

"На соседней улице Тюленина тоже постоянно аварии. Трубы прорвёт, они раскопают, заварят и опять закопают. Спрашиваем у работников: почему не делаете замену, ведь трубы сгнившие. Отвечают, что денег нет", – рассказывает Анна.

Если в ближайшее время ситуация не поменяется, люди намерены обратиться в прокуратуру. Amic.ru продолжит следить за развитием событий.

Материалы по теме

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.09.2021 17:38
Гость

А мы замерзаем в электричках, печки не включают. Пассажиры своим дыханием нагревают атмосферу. Ж/дорога экономит тепло? Когда говоришь контролёрам, что холодно, они полчаса спорят, что жарко. Отсюда вывод: значит премии получают за экономию. Дозвониться никуда нельзя - в интернете только тел.8 800......, а это бесполезно, там даже не знают про какой - то Барнаул. В вагонах нет никакой информации. Куда жаловаться - то? Или дохнуть там.

29.09.2021 19:46
- гость -

А где в Барнауле улицы Громовой и Тюленина?Кто знает?

30.09.2021 00:07
gorca

29.09.2021 19:46
- гость -
А где в Барнауле улицы Громовой и Тюленина?Кто знает?

2-ГИСом пользоваться не пробовали?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:55
Такой день. Почти половина Барнаула без воды и розово-алый закат после дождливого дня 0
23:37
Минюст включил общественницу из Алтайского края в список иноагентов 0
22:59
Барнаульские учителя представят Алтайский край в телеигре "Сто к одному" 0
22:34
Путин рассказал о заразившихся COVID-19 в его окружении 0
21:46
Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube, если сервис не разблокирует RT 0
21:16
Разгневанный житель Алтайского края зарезал тестя, который хотел заступиться за дочь 0
20:53
Уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн 6
20:22
Гаснут красные крылья заката. Дождливый день в Барнауле завершился красивым заходом солнца 0
19:56
Алтайский край получит более 340 млн рублей в рамках программы зернового демпфера 1
19:15
Житель Алтайского края пойдёт под суд за секс с 14-летней школьницей 4
18:50
Песков: Путин фактически вышел на работу с двухнедельной самоизоляции 2
18:08
Мэрия потратила на "Вечерний Барнаул" почти 44 млн рублей за 2021 год 4
17:47
Два срочника за два дня умерли в воинской части на Урале 1
17:32
В России вновь обновился рекорд суточной смертности от коронавируса 5
17:16
Россельхозбанк назвал дату окончания набора в "Школу фермера" 0
17:02
Почти половина барнаульских домов на сутки останется без воды 6
16:46
Ходим как капуста и болеем. Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления в домах 3
16:35
Двое человек погибли в жёстком ДТП на алтайской трассе 2
16:22
18-летняя девушка попала под поезд в Алтайском крае 13
16:03
От бюджетных до флагманов: подборка актуальных смартфонов Xiaomi 1
15:52
Алтайская журналистка полетит к МКС в 2022 году 8
15:37
"Вымер почти наполовину". Активисты проверили работу общественного транспорта в Барнауле 20
15:15
Красному морю – лайк, Вьетнаму – отписка: куда летали жители Алтайского края этим летом 0
15:06
Держитесь крепче. Пять человек пострадали в общественном транспорте на Алтае за неделю 7
14:50
Более 200 детей эвакуировали из барнаульской школы из-за замыкания проводки 0
14:35
В Алтайском крае за сутки выявили 251 случай COVID-19 1
14:12
Прокачать цифру. Чем готовы удивлять строителей и производителей ведущие игроки IТ-отрасли 3
14:05
На Урале нашли мёртвым потерявшегося солдата-срочника 8
13:51
Иностранные политики восхитились красивой переводчицей Путина 16
13:30
"Русская Медиагруппа" презентовала экологический проект "Миссия Красоты" 0
13:21
Спасателей привлекли к поискам мужчины, пропавшего в горах Алтая в середине сентября 1
13:09
Наставник ХК "Динамо-Алтай" вошёл в тренерский штаб юниорской сборной России 0
12:50
Никого не забыли. Алтайские единороссы "расписали" ключевые посты в новом созыве АКЗС 14
12:35
На Алтае пьяный сельчанин угнал автомобиль, чтобы съездить к возлюбленной 1
12:18
Алтайское село зарастает мусором из-за задержек с вывозом ТКО 12
12:03
На Алтайском ИТ-форуме обсудят варианты цифровой "прокачки" региона 6
11:47
Без красной дорожки, но с именитыми гостями. В Барнауле открыли "Шукшинские дни на Алтае" 1
11:32
Предприниматель заявил о поджоге геопарка "Каменный остров" в Белокурихе 0
11:16
Самолёт Москва – Барнаул совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде 3
11:03
Худеем с умом. Как сделать занятия фитнесом эффективными и безопасными 0
10:51
На Алтае мужчина настрелял косуль на 1 млн рублей 4
10:36
Стоп-кадр. Северное сияние с высоты 400 километров 0
10:20
Онкобольной Валентин Юдашкин испугал фанатов своим истощённым видом 1
10:03
Ремонтные работы в парке "Изумрудный", скорее всего, не закончат вовремя 11
09:47
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери 0
09:30
Барнаульцев призвали оценить качество работы общественного транспорта 22
09:15
Россиянам назвали лучшее время для вакцинации от коронавируса 3
09:00
Ползунова считали колдуном, когда он строил свою машину:1766 год в подкасте "Столица мира" 0
08:43
Критический дефицит. В барнаульской поликлинике на 16-ти участках осталось восемь врачей 100
08:32
Универсальный помощник. Какой комбайн выбрать для работы на сибирских полях 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.