Кто такой Иоанн Богослов и чем он помогает людям?
Иоанн Богослов был одним из трех приближенных учеников Иисуса Христа
09 октября 2025, 07:15, ИА Амител
9 октября Православная церковь чествует представление Иоанна Богослова – одного из двенадцати апостолов. Его называют любимым учеником Иисуса Христа. А на Руси апостола почитали как покровителя странников и иконописцев. Чем прославился Иоанн Богослов, какие чудеса совершал и о чем ему молятся – читайте в материале amic.ru.
Господь призвал Иоанна и его брата Иакова стать его учениками. Иисус дал им имя "сынов грома". Этим он указывал на пламенный и жертвенный характер христианской любви, проповедником которой был апостол Иоанн Богослов.
После призвания Иоанн не расставался с Господом. Он присутствовал, когда Иисус воскресил дочь Иаира, видел Его преображение на Фаворе. Апостол был рядом, когда Господа вели из Гефсиманского сада на суд. И скорбел вместе с Божьей Матерью у подножия креста. С того времени он стал заботиться о Деве Марии как любящий сын. И был с ней до ее успения.
За долгую жизнь апостола их было немало.
После успения Богородицы Иоанн вместе с учеником Прохором отправился на корабле в Эфес, чтобы проповедовать. Но во время сильной бури судно затонуло. Путешественников выбросило на берег. Всех, кроме апостола Иоанна. Осознав, что потерял духовного отца, Прохор горько и долго рыдал, а после решил отправиться в путь в одиночку. Но на 14-й день случилось чудо – волна выбросила на берег Иоанна, который был цел и невредим. По преданию, все эти дни Господь сохранял его жизнь в море.
Апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Спасителе и многих обратил в христианскую веру. За это его схватили и приговорили к смерти. Но Господь спас своего ученика. Когда апостол выпил чашу с ядом, то остался жив. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но и оттуда, согласно преданию, Иоанн вышел невредимым. Поэтому апостола заточили на острове Патмос в Эгейском море.
Там его проповеди сопровождалась чудесами. Он изгнал бесов из идольских капищ (святилищ), исцелил великое множество больных.
Согласно житию, он обладал даром воскрешения. Один из таких случаев произошел на острове. Там местные жители почитали волхва Кинопса. Но узнав, что Иоанн обратил в христианскую веру язычников, волхв решил отомстить апостолу. Тогда ученик Христа начал молиться. И в тот час морская волна поглотила Кинопса. Люди, которые поклонялись волхву, сутками ждали его возвращения из моря, ничего не ели и не пили. И три ребенка скончались. Тогда апостол помолился и воскресил умерших.
После долгой ссылки апостол вернулся в Эфес и продолжил проповедовать. Иоанн написал Евангелие примерно в возрасте 95 лет.
Он прожил около сотни лет. Предчувствуя свою кончину, Иоанн попросил учеников выкопать ему могилу в виде креста. Апостол лег в нее и сказал засыпать его землей. Ученики плакали и не хотели расставаться с любимым учителем, но все же исполнили его волю. Когда остальные его последователи узнали об этом, то пришли к месту погребения и раскопали могилу. Но в ней никого не было.
Иоанна Богослова считают покровителем странников. Поэтому апостолу молятся перед дальней дорогой и просят у него защиты.
К иконе святого Иоанна Богослова обращаются женщины, которые хотят обрести материнское счастье. А также те, чьи мужья любят рыбачить. Перед иконой их жены просят апостола уберечь их от несчастных случаев на воде и помочь благополучно вернуться домой.
Иоанна Богослова еще считают покровителем иконописцев. Поэтому в этот день православные просят его даровать им вдохновение. Считается, что молитва к иконе апостола Иоанна помогает справиться с проблемами со здоровьем.
