Кто такой Иоанн Богослов и чем он помогает людям?

Какие чудеса с ним происходили?

За долгую жизнь апостола их было немало.

После успения Богородицы Иоанн вместе с учеником Прохором отправился на корабле в Эфес, чтобы проповедовать. Но во время сильной бури судно затонуло. Путешественников выбросило на берег. Всех, кроме апостола Иоанна. Осознав, что потерял духовного отца, Прохор горько и долго рыдал, а после решил отправиться в путь в одиночку. Но на 14-й день случилось чудо – волна выбросила на берег Иоанна, который был цел и невредим. По преданию, все эти дни Господь сохранял его жизнь в море.

Апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Спасителе и многих обратил в христианскую веру. За это его схватили и приговорили к смерти. Но Господь спас своего ученика. Когда апостол выпил чашу с ядом, то остался жив. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но и оттуда, согласно преданию, Иоанн вышел невредимым. Поэтому апостола заточили на острове Патмос в Эгейском море.

Там его проповеди сопровождалась чудесами. Он изгнал бесов из идольских капищ (святилищ), исцелил великое множество больных.

Согласно житию, он обладал даром воскрешения. Один из таких случаев произошел на острове. Там местные жители почитали волхва Кинопса. Но узнав, что Иоанн обратил в христианскую веру язычников, волхв решил отомстить апостолу. Тогда ученик Христа начал молиться. И в тот час морская волна поглотила Кинопса. Люди, которые поклонялись волхву, сутками ждали его возвращения из моря, ничего не ели и не пили. И три ребенка скончались. Тогда апостол помолился и воскресил умерших.

После долгой ссылки апостол вернулся в Эфес и продолжил проповедовать. Иоанн написал Евангелие примерно в возрасте 95 лет.