Кто такой Иоанн Богослов?

Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев) – любимый учений Иисуса Христа, евангелист, один из двенадцати апостолов.

Он родился в I веке в Израиле. Согласно преданию, Христос призвал его вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, в число своих учеников.

Иоанн был рядом, когда Господь воскресил дочь начальника синагоги Иаира, был свидетелем Преображения Господня на Фаворе, следовал за Спасителем, когда его вели на суд и следовал за Ним по крестному пути. У подножия креста он плакал вместе с Божьей Матерью, а после взял на себя ношу заботиться о ней вплоть до ее успения (смерти).

Однажды Иоанн направился с проповедью в Эфес (древний город на западном побережье Малой Азии). Вместе с учеником Прохором он сел на корабль, который потонул во время сильной бури. Путешественников выбросило на берег. Всех, кроме апостола Иоанна. Горько рыдал Прохор по своему духовному отцу. Но на 14-й день на берег волна выбросила Иоанна – целого и невредимого.

В Эфесе апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Спасителе. Но во время гонений на христиан его схватили, привели на суд и приговорили к смерти. Апостолу дали чашу с ядом, он его выпил, но остался живым. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но и оттуда Иоанн вышел невредимым. После этого апостола заточили на острове Патмос в Эгейском море. Но и там он обратил в веру местных жителей и исцелил множество больных.

После долгой ссылки апостол вернулся в Эфес и продолжил проповедовать христианство. Последние годы своего земного существования он жил в строгом посте и молитвах. Предчувствуя свою кончину, Иоанн попросил учеников выкопать ему могилу в виде креста.