Житель Алтая отомстил за оскорбление жены похищением и избиением

34-летний житель села Ильинка в Республике Алтай подозревается в похищении и избиении жителя другого села в попытке отомстить за жену, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2021 года подозреваемый приехал в село Ябоган, чтобы выяснить отношения с бывшим сожителем его тещи по поводу оскорблений и угроз, которые бывший тесть накануне высказал супруге мужчины. Нападавший избил экс-тестя, затем связал его руки алюминиевой проволокой, запихнул в автомобиль и увёз на животноводческую стоянку. Там подозреваемый продолжил удерживать жертву, избивая резиновой палкой, после чего пристегнул мужчину цепью за ногу к металлической трубе, скрепил трубу навесными замками и оставил.

На следующее утро потерпевший сумел освободиться от металлической цепи и сбежать. Мужчина два дня добирался пешком до Ябогана.

В настоящее время следователями осуществляют допросы подозреваемого, потерпевшего и ряда свидетелей, назначено производство необходимых судебных экспертиз, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.