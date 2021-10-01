Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому

29 сентября для жителей Барнаульской зоны установили новые тарифы на вывоз бытовых отходов. Об этом сообщает управление Алтайского края по государственному регулированию и тарифам.

Новый тариф будет применяться с 1 октября и составит 450,20 рубля за кубический метр. Собственники квартир теперь будут платить 54,43 руб./чел. в месяц, частных домов – 56,28 руб./чел. в месяц.

Отметим, что к Барнаульской зоне относятся: Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы края.

На изменение тарифов повлиял учёт затрат на вывоз мусора.