Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому

29 сентября для жителей Барнаульской зоны установили новые тарифы на вывоз бытовых отходов. Об этом сообщает управление Алтайского края по государственному регулированию и тарифам.
Новый тариф будет применяться с 1 октября и составит 450,20 рубля за кубический метр. Собственники квартир теперь будут платить 54,43 руб./чел. в месяц, частных домов – 56,28 руб./чел. в месяц.
Отметим, что к Барнаульской зоне относятся: Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы края.
На изменение тарифов повлиял учёт затрат на вывоз мусора.
Комментарии
видимо поэтому у меня в этот вторник мусор не вывезли?
А мы думали изменения из за того, что изменился региональный оператор...не?
Ну наконец-то повысили, очень рад!
А почему в частном секторе дороже тарифы? Там люди больше отходов делают?
было то 335 за куб, развеж это повышение, всего-то на 35 процентов.
А вроде по закону тарифы один раз в год можно повышать - с 1 июля? И их уже повысили? Или в нашем крае можно плевать на закон? Вот так откровенно и нагло? Сначала повторно повысить тарифы на тепло и горячую воду, а теперь и на мусор? Причем на последний - сразу больше, чем на сто рублей: в квитке за сентябрь 335, 27 рубликов за куб., а с октября уже 450. Нехило! Прокуратура куда смотрит?
Тарифы повысили и перестали мусор вовремя вывозить !!
Мусорная реформа провалилась, т.к. повысив стоимость за вывоз мусора, оператор получил всего 300% чистой прибыли. Экономисты обсчитали и поняли, что с такой прибылью можно разориться! Надо повышать тариф и приблизить прибыль ну хотя бы к 1000% и еще ввести закон чтобы люди сами привозили мусор на свалку!
Это Алтайский край детка! Здесь чиновники плюют на законы РФ , создавая своего рода анклав беззакония ? Или господин Губернатор вообще самоустранился от выполнения своих прямых обязанностей по соблюдению законов РФ на вверенной ему как чиновнику территории и безопасности жителей этого о забытого богом края !
Во всем мире мусором заведует криминал и эмигранты, что можно еще сказать. Мусорная мафия в мире на 2 месте после наркомафии.
кто-то сомневался что после выборов будет рос цен? я думаю это только начало
Вот не помню какая страна, они даже закупают мусор за границей и перерабатывают его. Получают хорошую прибыль.
1.10.2021 12:32 я тебе скажу какая страна - Россия! К нас со всей Европы везут ядерные отходы, которые мы закапываем.