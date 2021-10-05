На Алтае вынесли приговор по делу о хищении в 136 млн при постройке горнолыжного комплекса

Суд Горно-Алтайска признал виновным экс-гендиректора АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) Республики Алтай Михаила Карпенко по делу о превышении полномочий и растрате. В 2017-2019 годах чиновник вместе с бывшим первым вице-премьером правительства региона Робертом Пальталлером и руководителем управления капстроительства республики Александром Вайдуровым из корыстных побуждений организовали постройку механической системы искусственного оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок" без экспертизы документации и изучения результатов инженерных изысканий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, таким образом чиновники обеспечили победу АИЖК в конкурсе путём необоснованного отклонения заявки второго участника аукциона на постройку объекта. В результате подрядчик получил 505 млн рублей за работы, к которым он даже не приступал или выполнил некачественно. По подсчётам правоохранителей, потери бюджета составили 136,7 млн рублей.

Также в период с декабря 2017 года по март 2018 года Карпенко с использованием своего служебного положения растратил 295 тысяч рублей возглавляемой компании, оплатив за счёт организации поставку бензинового генератора в пользу других лиц.

В ходе предварительного следствия Михаил Карпенко пошёл на сделку со следствием, в результате чего дело в отношении него выделили в отдельное производство. В результате суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам колонии. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора республики о возмещении ущерба, причинённого преступлением в размере 136,7 млн руб.