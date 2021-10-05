Дальнобойщик вёз из Алтайского края сыр, но попался с марихуаной

Сотрудники ГИБДД на трассе Тюмень – Омск задержали водителя грузовика со свёртками марихуаны. Дальнобойщик вёз сыр из Алтайского края, сообщает "АиФ-Омск".

Сначала инспекторы хотели просто проверить документы. С грузом было всё в порядке, но водитель показался полицейским подозрительным.

Заметив беспокойство водителя, инспекторы решили поискать в кабине грузовика запрещённые вещества. Несмотря на протесты, полицейские нашли вязаную зимнюю шапку, в которой лежало несколько бумажных свёртков с марихуаной весом около девяти граммов. Мужчина заявил, что собирал дикорастущую коноплю для личного употребления.

В сентябре в Алтайском крае произошло несколько крупных задержаний за хранение наркотиков. В барнаульском аэропорту арестовали европейца, который пытался провезти гашиш под видом кофе. В Бийске задержали мужчину с пакетом на 204 грамма марихуаны.