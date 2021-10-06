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"Выпустил кишки": барнаульский ветеринар едва не убил кошку неудачной операцией

, ИА "Амител"
Врач посоветовал лечить выпавшие кишки йодом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за халатных действий барнаульского ветеринара кошка едва не умерла от выпадения кишок. Об этом в паблике Barnaul22 рассказала жительница Барнаула.

Горожанка сообщила, что обратилась в ветклинику на улице Юрина для стерилизации своей питомицы. Там ей предложили воспользоваться услугой с выездом на дом. Женщина согласилась. Врач приехал, сделал операцию и пообещал вернуться через две недели, чтобы снять швы.

Женщина заметила, что врач не назначил средств для обработки швов. Когда кошка не вставала три дня, подписчица забила тревогу. Сняв бандаж, она увидела кровоточащую и гноящуюся рану. Горожанка сообщила об этом ветеринару, но тот ответил, что ситуацию разрешит обычный йод.

В тот же день подписчица отправила фото шва в две другие клиники. Ветеринары были шокированы.

"Я привезла кошку в другую клинику, где ей провели повторную операцию. При осмотре доктор сказал, что у кошки из полости выпали кишки. Ещё немножко, и она бы умерла", – рассказывает женщина.

По словам подписчицы, доктор ветклиники на Юрина за две недели так и не вышел на связь. Она пожелала, чтобы соответствующие организации проверили деятельность клиники и ветеринара.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

6.10.2021 16:24
- гость -

Назвали бы, кто ветеринар, какая клиника. Иначе это звучит как "некий ветеринар в некой клинике имеет руки из жoпы, и жoпу вместо головы".
Судя по ссылке на обсуждения, это клиника "Авва".

6.10.2021 16:30
средний ЧЭК

страна дураков

6.10.2021 17:24
- гость -

Иногда лучше молчать, чем писать всякую муть в новостях

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