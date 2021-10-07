Пел "Битлз", защищал слабых. Школьный друг Путина рассказал о детстве президента

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве политика. Как он заявил в разговоре с "Комсомольской правдой", молодой Путин заступался за слабых и любил петь песни The Beatles.

Как отметил Борисенко, в детстве Путин любил играть в прятки и в "Мушкетёров", а кроме "ливерпульской четвёрки" часто слушал классические произведения.

"Любимые песни: 30 сонат Бетховена – это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных", – рассказал друг главы государства.

Среди фильмов будущий президент любил "Щит и меч", "Мёртвый сезон", а также оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

Кроме того, Борисенко вспомнил случай из старших классов, который он услышал от одноклассника. К нему и Путину в автобусе пристали пьяные мужчины, которые вытолкали школьников на улицу. Однако будущего российского лидера было не так просто обидеть, поскольку на тот момент он уже освоил самбо и легко "раскидал" взрослых людей в сугробы.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.