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Новости

Пел "Битлз", защищал слабых. Школьный друг Путина рассказал о детстве президента

, ИА "Амител"
По словам Виктора Борисенко, как-то раз будущий глава России без труда "раскидал" пьяных мужчин, которые пристали к школьникам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве политика. Как он заявил в разговоре с "Комсомольской правдой", молодой Путин заступался за слабых и любил петь песни The Beatles.

Как отметил Борисенко, в детстве Путин любил играть в прятки и в "Мушкетёров", а кроме "ливерпульской четвёрки" часто слушал классические произведения.

"Любимые песни: 30 сонат Бетховена – это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных", – рассказал друг главы государства.

Среди фильмов будущий президент любил "Щит и меч", "Мёртвый сезон", а также оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

Кроме того, Борисенко вспомнил случай из старших классов, который он услышал от одноклассника. К нему и Путину в автобусе пристали пьяные мужчины, которые вытолкали школьников на улицу. Однако будущего российского лидера было не так просто обидеть, поскольку на тот момент он уже освоил самбо и легко "раскидал" взрослых людей в сугробы.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2021 07:39
- гость -

Сказание о Пярнуэле прям

8.10.2021 07:52
- гость -

Был один парень, и он, как я, любил и "Beatles", и "Rolling Stones".

8.10.2021 08:18
гость

в детстве Путин любил играть в прятки

понятна теперь тема с бункером

8.10.2021 08:34
J

Да,да,да, Вова прям герой)))

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