Повышение коснется делопроизводителей, аналитиков, экспертов и других работников, не являющихся госслужащими

29 октября 2026, 10:44, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2027 года оклады ряда сотрудников федеральных ведомств вырастут в среднем вдвое. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

Речь идет о работниках федеральных ведомств, не относящихся к категории государственных гражданских служащих. В их числе — делопроизводители, аналитики, эксперты, психологи, техники. По словам эксперта, главная задача повышения — увеличить гарантированную часть заработка, которая выплачивается за фактически отработанное время согласно нормам Трудового кодекса.

При этом рост должностного оклада не означает автоматического удвоения итоговой зарплаты. Структура выплат изменится: надбавка за сложность и высокие достижения будет составлять от 25 до 50% от оклада (ранее — от 50 до 100%), а выплата к отпуску сократится с двух окладов до одного.

Есть и положительные изменения: надбавку за выслугу лет начнут начислять уже после года работы — раньше для этого требовалось не менее трех лет стажа. Кроме того, сроки и размеры индексации окладов будут привязаны к уровню индексации окладов государственных служащих.