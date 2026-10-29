Оклады сотрудников федеральных ведомств вырастут вдвое с 2027 года
Повышение коснется делопроизводителей, аналитиков, экспертов и других работников, не являющихся госслужащими
29 октября 2026, 10:44, ИА Амител
С 1 января 2027 года оклады ряда сотрудников федеральных ведомств вырастут в среднем вдвое. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Михаил Афанасьев.
Речь идет о работниках федеральных ведомств, не относящихся к категории государственных гражданских служащих. В их числе — делопроизводители, аналитики, эксперты, психологи, техники. По словам эксперта, главная задача повышения — увеличить гарантированную часть заработка, которая выплачивается за фактически отработанное время согласно нормам Трудового кодекса.
При этом рост должностного оклада не означает автоматического удвоения итоговой зарплаты. Структура выплат изменится: надбавка за сложность и высокие достижения будет составлять от 25 до 50% от оклада (ранее — от 50 до 100%), а выплата к отпуску сократится с двух окладов до одного.
Есть и положительные изменения: надбавку за выслугу лет начнут начислять уже после года работы — раньше для этого требовалось не менее трех лет стажа. Кроме того, сроки и размеры индексации окладов будут привязаны к уровню индексации окладов государственных служащих.
11:05:55 29-10-2026
Это чтобы потом кричать о высокой средней зарплате?
11:38:18 29-10-2026
Да уж, подняли, так подняли, сейчас з/плату будут получать меньше, чем она у них была до "поднятия".
11:44:05 29-10-2026
Гость (11:05:55 29-10-2026) Это чтобы потом кричать о высокой средней зарплате?... Ты че... Отрицательный рост... Счас так им насчитают что оне сами разбегутся-с них пользы то никакой...
11:35:17 29-10-2026
Почему то когда учителям на 6 процентов повышали, не уточняли что это тоже к базовому окладу и не касается надбавок за тетради, классное руководство и тд.