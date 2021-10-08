"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля

В Барнауле полиция перекрыла участок дороги из-за загоревшегося кроссовера. Записи происшествия были опубликованы в сообществе Barnaul22.

Пожар произошёл утром 8 октября на пересечении улиц Юрина и Новороссийской. По предварительным данным, у автомобиля во время движения загорелся моторный отсек. Два экипажа ДПС на время перекрыли проезд автомобилей и общественного транспорта возле места происшествия.

До прибытия бригады пожарных сбить огонь пытались огнетушителями, но машине это не помогло. Участник происшествия рассказал в комментариях, что "отстрелял" больше пяти огнетушителей, однако их не хватило. Мужчина пожаловался, что окружающие не помогли ему бороться с огнём.

"Если бы люди не снимали на камеры, а пытались что-то предпринять, может, и потушили бы. Я когда обернулся, увидел толпу с телефонами – всё, на что способны. У гаишников огнетушителя не оказалось", – сообщил подписчик.