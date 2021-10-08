"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля

В Барнауле полиция перекрыла участок дороги из-за загоревшегося кроссовера. Записи происшествия были опубликованы в сообществе Barnaul22.
Пожар произошёл утром 8 октября на пересечении улиц Юрина и Новороссийской. По предварительным данным, у автомобиля во время движения загорелся моторный отсек. Два экипажа ДПС на время перекрыли проезд автомобилей и общественного транспорта возле места происшествия.
До прибытия бригады пожарных сбить огонь пытались огнетушителями, но машине это не помогло. Участник происшествия рассказал в комментариях, что "отстрелял" больше пяти огнетушителей, однако их не хватило. Мужчина пожаловался, что окружающие не помогли ему бороться с огнём.
"Если бы люди не снимали на камеры, а пытались что-то предпринять, может, и потушили бы. Я когда обернулся, увидел толпу с телефонами – всё, на что способны. У гаишников огнетушителя не оказалось", – сообщил подписчик.
Комментарии
окружающие не помогли ему бороться с огнём.
Это Россия!
У гаишников огнетушителя не оказалось
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Ему бы это уже не помогло, но нарушение ПДД очевидное!
Пострадавший жалуется, что ему никто не помог
чего чего?? жалуется?
8.10.2021 11:50
- гость -
А что не помогать друг другу это уже само собой разумеется?Чтоб тебе в такую ситуацию попасть.И попадешь.
Давно понятно. Дрянь все.
Такой огонь уже не потушить автомобильным огнетушителем я даже бы и пытаться не стал
Так у него капот закрыт, чего он там тушил
Не дай бог, но я бы дал свой огнетушитель. Цена в районе 500-800 рублей. Хоть им и не потушить уже огонь в этой фазе.
А ментам как быть? Дашь свой казённый - потом купи на свои деньги, вряд ли спишут на расходы.
А 5 огнетушителей он где взял если ему никто не помогал ? На улице валялись или с собой 5 возил ? Ему как минимум 4 чела выделили свои, а он еще и жалуется всех обвиняет.
Попытались предпринять что? За место тебя куртки с себя снять и тушить твой авто? А сам то что ноги еле передвигаешь с огнетушителем? В таком формате, если это его слова прослеживается человек считающий что ему все что то должны. Спасибо за огнетушители наверное не сказал....
8.10.2021 11:53
Эрг Ноор
Вы дядя конечно злой .. скажите чем я помогу пройдя мимо? ВЫ верно в кармане всегда носите аптечку с огнетушителем.
Спасибо за огнетушители наверное не сказал....
не просто не сказал еще поди и проклял что не затушили
бэха? продолжают гореть?
бэха? продолжают гореть?
глаза протри с утра, остатками с бутылки- хайлэндер 2поколения.
Как же сейчас все любят обвинять окружающих, а у самого поди собственного не было
А как ему поможешь-то? Машина выгорает за минуты, огнетушителями её не потушишь. Там под капотом масло с бензином горят, что им эта пшикалка.
Лучше бы радовался, что сам жив остался.
"Если бы люди не снимали на камеры, а пытались что-то предпринять, может, и потушили бы
Эх жаль меня там не было, я бы снял с себя свой единственный кожаный плащ и накрыл бы пламя на твоей ласточке, а потом бы горстями носил землю с газона и потушил бы огонь, чтобы ты и дальше хамил на дорогах.
Если бы все не снимали камерами, а могли что то предпринять…. Я прохожий, чем мог бы помочь? И что ожидал водитель, что остановятся все 456 водителя и дружно выйдут с огнетушителями и будут помогать
С чего он решил то что кто то поможет , эпоха капитализма - человек человеку волк !
Внедренная Идеология эгоизма дает свои плоды
Да не об этом он. Чем мотивированы люди снимающие? Думали, что опасно, было жаль водителя, озабочены, нет ли ещё кого в машине? Нифига. Радовались, что могут хвастануться перед знакомыми и посторонними, что видосик такой клёвый сняли. Это вот противно.
Шапками надо было тушить? Нехорошо водителю обвинять в этом окружающих, вот поэтому люди и перестали помогать, потому что делаешь что то, и ещё за это получишь
А вот застраховал бы имущество и не кого не обвинял, видимо нет страховочки, и даже ОСАГО!!
Про ОСАГО очень интересно,отсутствие оного по цвету дыма определили, или так язык без костей.
И про страховку тоже ещё вопрос об возмещении.
Автогорелец считает что люди должны рисковать своим имуществом и здоровьем ради его металлолома?
Он рассчитался за четыре огнетушителя или сбегал в магазин и вернул новыми владельцам?
Это не окурок затоптать.
Можно было еще брезентом накрыть попытаться, но кто его возит с собой?
Что случилось то случилось, сгорела карета-неприятно конечно, главное сам живой. А остальное это расходы. И потом посмотрите какая красивая фотография осталась на главной? Можно ему ее на рабочий стол поставить. Прям фото огонь.
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8.10.2021 12:50
- гость -
себе бутылку засунь, алкашня