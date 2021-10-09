Глава СКР Бастрыкин запросил доклад из-за ситуации с пенсионеркой в рубцовском госпитале

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о возможных противоправных действиях в отношении 86-летней Марии Бондаренко, которая накануне пожаловалась на издевательства со стороны сотрудников рубцовского ковидного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. 87-летнюю пенсионерку якобы связали, после того как она решила снять кислородную маску, а также отобрали телефон. Когда родственники приехали забрать пенсионерку, врачи стали отговаривать их от этого, хотя ранее женщина им сообщила, что получила отрицательный тест на ковид и чувствует себя хорошо.

Позднее в Минздраве Алтайского края заявили, что уже провели проверку по этому случаю. По результатам нарушений выявлено не было, а медработники действовали в интересах здоровья и жизни пациента. Однако информацией заинтересовался СУ СКР по Алтайскому краю, а полиция начала проверку из-за заявления её сына.