В Бийске задержали водителя с напечатанным на принтере удостоверением

ДПС задержала на трассе Бийск – Белокуриха мужчину с водительским удостоверением, распечатанным на струйном принтере, сообщает управление МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники постовой службы остановили автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. Права сразу вызвали у них подозрение, после чего их отправили на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что мужчина ездил с распечатанной на струйном принтере и заламинированной подделкой.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали мигрантку с паспортом, распечатанным на цветном принтере. Защитные элементы для документа она сделала из цветной фольги. Женщина пользовалась документом несколько лет, не вызывая ни у кого подозрений.