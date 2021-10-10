Жёсткое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Бийске

Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Четыре автомобиля стали участниками массового ДТП в Бийске, передаёт пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 9 октября в 13:45 в районе дома № 10 по улице Яминской. Установлено, что водитель Mercedes-Benz С240 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara, после чего Mercedes врезался в Nissan Expert и ВАЗ-211053.

Травмы получили 41-летний водитель Suzuki, а также два его пассажира, в том числе 11-летний ребёнок. Госпитализация школьнику не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, вечером 9 октября в Барнауле на проспекте Коммунаров столкнулись два легковых автомобиля, один из которых в результате аварии врезался в забор частного дома.