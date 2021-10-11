"Эти дырищи даже объехать негде". Жители Новоалтайска пожаловались на "убитую" дорогу

Фото: Barnaul 22
Водители Новоалтайска рассказали о разбитом участке дороги в районе дома № 32 по улице Военстроя и призвали городскую администрацию обратить внимание на эту проблему, пишет Barnaul 22.
"Эти дырищи даже объехать негде!" – посетовали местные жители.
Впрочем, в комментариях некоторые пользователи призвали автолюбителей не унывать, ведь совсем скоро выпадет снег и дорога станет ровной. Другие же сочли проблему серьёзной и поддержали негодования новоалтайцев.
Ранее жительница Барнаула, проживающая на улице Пушкина, пожаловалась на то, что из-за ремонта моста на Челюскинцев движение автомобилей по неприспособленной для этого улице сильно возросло.
Комментарии
Так депутаты "Единой России" недавно же верещали, что они занимаются ремонтом дорог в крае! Получается врали?
Эти жители еще Майскую улицу в том же Новоалтайске не видели
Майская вообще убита напрочь. На всем протяжении.
Профсоюзный, Сибирская, весь почтовый, велижановка - как после ракетного обстрела от рсзо. Могу бесконечно продолжать перечислять асфальтированные улицы и микрорайоны города, где особенно ходит общественный транспорт и превращающиеся в военно-волевые направления. Не меньше 80% дорог в Новоалтайске убито, на некоторых не было ремонта со времён развала СССР.
Ну у вас есть выбор или дороги, школы и больницы, или дедушка с ракетой Циркон.
Эти дырища
11.10.2021 08:34
- гость -
Ну у вас есть выбор или дороги, школы и больницы, или дедушка с ракетой Циркон.
Продолжай врать дальше, видно циркон у тебя в одном месте застрял.
Проедь в барнвуле по некрасова от димитрова до чкалова, особенно прошлую неделю вечером, когда все ямы под водой
08:34
А почему надо что то одно выбирать? Нам и дороги нужны, и Цирконы)
Кстати, имею заметить, что с дорогами в АК, и в Барнауле в частности, стало получше. Нельзя отрицать большого объема работ в дорожном хозяйстве. Даже по сравнению с соседним более богатым мегаполисом Новосибирском, дороги в Барнауле лучше. Это и сами новосибирцы признают.