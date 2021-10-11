"Эти дырищи даже объехать негде". Жители Новоалтайска пожаловались на "убитую" дорогу

Фото: Barnaul 22

Водители Новоалтайска рассказали о разбитом участке дороги в районе дома № 32 по улице Военстроя и призвали городскую администрацию обратить внимание на эту проблему, пишет Barnaul 22.

"Эти дырищи даже объехать негде!" – посетовали местные жители.

Впрочем, в комментариях некоторые пользователи призвали автолюбителей не унывать, ведь совсем скоро выпадет снег и дорога станет ровной. Другие же сочли проблему серьёзной и поддержали негодования новоалтайцев.

Ранее жительница Барнаула, проживающая на улице Пушкина, пожаловалась на то, что из-за ремонта моста на Челюскинцев движение автомобилей по неприспособленной для этого улице сильно возросло.