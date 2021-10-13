В барнаульской ГИБДД не оказалось документов, регламентирующих порядок оформления ДТП

Прокуратура провела проверку по жалобам барнаульцев на долгие очереди в ГИБДД при оформлении аварий. Начальнику УМВД по Барнаулу Александру Майдорову было внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает "Банкфакс".

Ведомство обнаружило нарушения закона в ГИБДД при оформлении аварий. Желающие не могут записаться на приём лично, по телефону или через портал "Госуслуги". По сведениям прокуратуры, руководство барнаульской полиции не занималось организацией оформления ДТП. В УМВД города даже не было документов, регламентирующих порядок этой работы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле появились профессиональные "стояльщики в очередях". За две тысячи они предлагают заменить человека в очереди в ГИБДД.