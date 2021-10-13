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Новости

В барнаульской ГИБДД не оказалось документов, регламентирующих порядок оформления ДТП

, ИА "Амител"
Это стало известно после проверки прокуратуры
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Прокуратура провела проверку по жалобам барнаульцев на долгие очереди в ГИБДД при оформлении аварий. Начальнику УМВД по Барнаулу Александру Майдорову было внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает "Банкфакс".

Ведомство обнаружило нарушения закона в ГИБДД при оформлении аварий. Желающие не могут записаться на приём лично, по телефону или через портал "Госуслуги". По сведениям прокуратуры, руководство барнаульской полиции не занималось организацией оформления ДТП. В УМВД города даже не было документов, регламентирующих порядок этой работы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле появились профессиональные "стояльщики в очередях". За две тысячи они предлагают заменить человека в очереди в ГИБДД. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

13.10.2021 11:05
- гость -

Все для человека.

13.10.2021 11:07
- гость -

Как то недавно, один из комментаторов писал (слово в слово не помню, но смысл передам), что мы все такие тупые и не понимаем, что работа ГИБДД основана на регламенте...

13.10.2021 11:08
- гость -

" не занималось организацией оформления ДТП", да они там вообще ничем не занимаются. Хотя нет, занимаются - попой кресла протирают!

13.10.2021 11:25
- гость -

Кто умел работать сократили. Там нет сотркдников

13.10.2021 11:27
- гость -

Попробуйте сдать вождение. Бесполезно.

13.10.2021 11:38
- гость -

Все зависит от начальника. Если он не может наладить работу, то всегда будут отговорки то зарплата маленькая, то нагрузка большая, то сотрудников нет... Больше чем уверен, если поставить вместо Перцева В. А. грамотного и ответственного начальника, то порядок в работе ГИБДД будет наведен!
Пьяные водители уже не только по городу гоняют, а даже под окнами краевого ГИБДД устраивают аварию!

13.10.2021 11:48
- гость -

Вон оно че

13.10.2021 11:58
гость

Начните наказывать отставных полковников - сколько можно смотреть на нарушения тов Ховалкина на трассе, и прямо на посту ГИБДД выезжает на две сплошные на своей ЛАДе с номерами ААА ??? Почему он еще не лишен водительских прав ? Что за беспредел?

13.10.2021 11:59
гость

А начальник краевой то в курсе? Он новостей с Амика не читает.. Что то скажет?

13.10.2021 12:02
- гость -

13.10.2021 11:27
- гость -
Значит не научился ещё. Нечего на дороге делать!

13.10.2021 12:06
- гость -

Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно. Пришло поколение, ещё не построившее себе коттеджей на продаже полосатых палочек, техосмотре и внеочередных услугах. И если с первым и вторым проблема ( хотя крик о возвращении техосмотра ГИБДД периодически возникает), то создать очереди, а потом кого-то "облагодетельствовать" внеочередным обслуживанием вполне в силах ведомства. А то, что они не хотят работать за голую, кстати весьма неплохую, зарплату, сказал на днях их руководитель. Дефицит сотрудников в ГИБДД это новый анекдот.

13.10.2021 14:44
Гость

Не удивительно в Алтайском крае в ГБДД Бардак ! Здесь куда ни посмотри чиновничий беспредел !

13.10.2021 15:45
гiсть

удобно, когда можно очередь купить. я приехал за 1,5 часа до конца рабочего дня (еще Ковида не было), и нам сказали, что мы не успеем. не успели. до нас были одни участники, и за 40 минут до конца рабочего времени они завершают работу - надо какие-то бумаги им доделать...

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