В барнаульской ГИБДД не оказалось документов, регламентирующих порядок оформления ДТП

Прокуратура провела проверку по жалобам барнаульцев на долгие очереди в ГИБДД при оформлении аварий. Начальнику УМВД по Барнаулу Александру Майдорову было внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает "Банкфакс".
Ведомство обнаружило нарушения закона в ГИБДД при оформлении аварий. Желающие не могут записаться на приём лично, по телефону или через портал "Госуслуги". По сведениям прокуратуры, руководство барнаульской полиции не занималось организацией оформления ДТП. В УМВД города даже не было документов, регламентирующих порядок этой работы.
Ранее сообщалось, что в Барнауле появились профессиональные "стояльщики в очередях". За две тысячи они предлагают заменить человека в очереди в ГИБДД.
Комментарии
Все для человека.
Как то недавно, один из комментаторов писал (слово в слово не помню, но смысл передам), что мы все такие тупые и не понимаем, что работа ГИБДД основана на регламенте...
" не занималось организацией оформления ДТП", да они там вообще ничем не занимаются. Хотя нет, занимаются - попой кресла протирают!
Кто умел работать сократили. Там нет сотркдников
Попробуйте сдать вождение. Бесполезно.
Все зависит от начальника. Если он не может наладить работу, то всегда будут отговорки то зарплата маленькая, то нагрузка большая, то сотрудников нет... Больше чем уверен, если поставить вместо Перцева В. А. грамотного и ответственного начальника, то порядок в работе ГИБДД будет наведен!
Пьяные водители уже не только по городу гоняют, а даже под окнами краевого ГИБДД устраивают аварию!
Вон оно че
Начните наказывать отставных полковников - сколько можно смотреть на нарушения тов Ховалкина на трассе, и прямо на посту ГИБДД выезжает на две сплошные на своей ЛАДе с номерами ААА ??? Почему он еще не лишен водительских прав ? Что за беспредел?
А начальник краевой то в курсе? Он новостей с Амика не читает.. Что то скажет?
13.10.2021 11:27
- гость -
Значит не научился ещё. Нечего на дороге делать!
Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно. Пришло поколение, ещё не построившее себе коттеджей на продаже полосатых палочек, техосмотре и внеочередных услугах. И если с первым и вторым проблема ( хотя крик о возвращении техосмотра ГИБДД периодически возникает), то создать очереди, а потом кого-то "облагодетельствовать" внеочередным обслуживанием вполне в силах ведомства. А то, что они не хотят работать за голую, кстати весьма неплохую, зарплату, сказал на днях их руководитель. Дефицит сотрудников в ГИБДД это новый анекдот.
Не удивительно в Алтайском крае в ГБДД Бардак ! Здесь куда ни посмотри чиновничий беспредел !
удобно, когда можно очередь купить. я приехал за 1,5 часа до конца рабочего дня (еще Ковида не было), и нам сказали, что мы не успеем. не успели. до нас были одни участники, и за 40 минут до конца рабочего времени они завершают работу - надо какие-то бумаги им доделать...