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Новости

Эльвира Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

, ИА "Амител"
По словам главы Центробанка, это её внутреннее убеждение
Кадр из видео / YouTube-канал 'Фанимани'

Кадр из видео / YouTube-канал "Фанимани"

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хранит личные сбережения в рублях. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", – рассказала глава ЦБ.

Она добавила, что регулятор работает над большей привлекательностью российской валюты для вкладчиков – и люди доверяют рублю, так как в основном хранят деньги на рублёвых депозитах.

Ранее Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.10.2021 15:46
- гость -

))

15.10.2021 15:50
- гость -

В брехнях она хранит.

15.10.2021 16:02
гость

Ага. в рублевом хранилище центробанка. сколь нужно столь и возмет.

15.10.2021 16:04
Мимопроходящий

Верится с трудом. Думаю у неё мультивалютная корзина. И она, зная заранее о завтрашнем курсе, может с выгодой для себя свои сбережения перепихивать из одной валюты в другую. Прямо не выходя из кабинета.

15.10.2021 16:21
Дмитрий

Всё честно и верно- в золотых рублях.

15.10.2021 16:52
- гость -

Она добавила, что регулятор работает над большей привлекательностью российской валюты для вкладчиков – и люди доверяют рублю, так как в основном хранят деньги на рублёвых депозитах.

а чтоже эта минфин валюту опять закупает???

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