Эльвира Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хранит личные сбережения в рублях. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу "Фанимани".
"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", – рассказала глава ЦБ.
Она добавила, что регулятор работает над большей привлекательностью российской валюты для вкладчиков – и люди доверяют рублю, так как в основном хранят деньги на рублёвых депозитах.
Ранее Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.
Комментарии
))
В брехнях она хранит.
Ага. в рублевом хранилище центробанка. сколь нужно столь и возмет.
Верится с трудом. Думаю у неё мультивалютная корзина. И она, зная заранее о завтрашнем курсе, может с выгодой для себя свои сбережения перепихивать из одной валюты в другую. Прямо не выходя из кабинета.
Всё честно и верно- в золотых рублях.
Она добавила, что регулятор работает над большей привлекательностью российской валюты для вкладчиков – и люди доверяют рублю, так как в основном хранят деньги на рублёвых депозитах.
а чтоже эта минфин валюту опять закупает???