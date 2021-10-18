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Путин предложил платить жителям Дальнего Востока по 1 млн за рождение третьего ребёнка

, ИА "Амител"
Деньги можно будет потратить на решение жилищного вопроса
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах одного миллиона рублей жителям Дальнего Востока за рождение третьего ребёнка или последующих детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Условием для получения единоразовой выплаты будет являться регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС на территории Дальневосточного федерального округа. Полученные деньги можно будет потратить на покупку или строительство жилья в регионе.

Доклад по этому вопросу члены кабмина должны будут представить до 1 ноября.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах в ближайшие три года выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.10.2021 23:31
- гость -

Снизьте пошлины на ввоз японского автопрома и запчасти к ним, и люди сами автоматом вернуться и расплодятся по ДВ

19.10.2021 00:02
Antonio

Готовые квартиры надо давать семьям с детьми

19.10.2021 06:01
- гость -

Нравится мне этот дед. Взбредёт ему в голову что-то и он предлагает это своим подчинённым. Это только в цивилизованных странах депутаты принимают законы, утверждают бюджет...

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