Путин предложил платить жителям Дальнего Востока по 1 млн за рождение третьего ребёнка

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах одного миллиона рублей жителям Дальнего Востока за рождение третьего ребёнка или последующих детей, сообщает пресс-служба Кремля.
Условием для получения единоразовой выплаты будет являться регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС на территории Дальневосточного федерального округа. Полученные деньги можно будет потратить на покупку или строительство жилья в регионе.
Доклад по этому вопросу члены кабмина должны будут представить до 1 ноября.
Ранее Владимир Путин рассказал о планах в ближайшие три года выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян.
Комментарии
Снизьте пошлины на ввоз японского автопрома и запчасти к ним, и люди сами автоматом вернуться и расплодятся по ДВ
Готовые квартиры надо давать семьям с детьми
Нравится мне этот дед. Взбредёт ему в голову что-то и он предлагает это своим подчинённым. Это только в цивилизованных странах депутаты принимают законы, утверждают бюджет...