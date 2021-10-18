Путин предложил платить жителям Дальнего Востока по 1 млн за рождение третьего ребёнка

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах одного миллиона рублей жителям Дальнего Востока за рождение третьего ребёнка или последующих детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Условием для получения единоразовой выплаты будет являться регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС на территории Дальневосточного федерального округа. Полученные деньги можно будет потратить на покупку или строительство жилья в регионе.

Доклад по этому вопросу члены кабмина должны будут представить до 1 ноября.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах в ближайшие три года выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян.