Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 21 декабря провёл большую пресс-конференцию, где подвёл итоги уходящего 2021 года. Общение с журналистами длилось более трёх часов. За это время глава региона успел ответить почти на 30 вопросов. По мнению губернатора, в 2021 году было непросто всем: властям, бизнесу и жителям региона. Спрашивали журналисты губернатора о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае, рекордной смертности, росте цен на продукты и стройматериалы, а также об итогах выборов в АКЗС. О чём ещё говорил губернатор Виктор Томенко во время пресс-конференции – в обзоре amic.ru.

О росте зарплат в Алтайском крае

Средняя заработная плата в Алтайском крае за год, несмотря на пандемию, выросла на 10% и достигла 33 тысяч рублей. Это самый лучший показатель в современной истории региона.

"В 2017-м году средний размер оплаты труда составлял 22 700 рублей, в 2018-м – 25 700 рублей, в 2019-м – 27 900 рублей, в 2020 году – 30 100 рублей, а в 2021-м – ожидается на уровне 33 000 рублей. Инвестиции в экономику края со стороны бизнеса составили около 128 миллиардов рублей", – отметил Виктор Томенко.

О резком росте цен на продукты питания

Повлиять на цены в магазинах власти Алтайского края не могут, поскольку это общероссийская тенденция. Некоторые продукты подорожали в два с половиной раза. Основная причина роста – неурожай в 2020 году. При этом 22 из 24 социально значимых продовольственных товаров в Алтайском крае дешевле, чем в других регионах Сибири.

"К сожалению, в этом году наблюдаем очень серьёзный рост цен на всё, что нас окружает. У производителей появилась возможность продавать по высокой цене. Прибыль наших хозяйствующих субъектов за девять месяцев выросла в 1,7 раза. Для них это хорошо. Что касается того, что мы сами производим продукты, – так ведь цена от этого не зависит. Если рост цен пошёл по стране, он будет и у нас. Мы же не отделены забором. Сегодня обстоятельства таковы, что реальных рычагов влияния на местном уровне власти на динамику цен нет. Мы можем только отследить, чтобы всё работало, не было картельных сговоров", – объяснил Виктор Томенко.

О рекордной смертности

Ситуация со смертностью в Алтайском крае – катастрофическая. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса. В 2021 году смертность в регионе составит 42-43 тысячи человек – рекордный показатель за последние 20 лет. Родилось же в регионе за год всего около 19 тысяч человек. Выход из ситуации только один – массовая вакцинация населения. Сейчас её темпы тормозят антипрививочники.

"Что делать? Бороться с пандемией. Мы это делаем. Почти миллион жителей привились полностью. Но для создания коллективного иммунитета нужно ещё около 600 тысяч – до 90% взрослого населения. Но мы подошли к тем людям, которые не привились не потому, что не успели и были другие обстоятельства. Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать. Кроме того, необходимо поднимать уровень рождаемости в Алтайском крае. Без помощи государства цифры были бы ещё хуже", – сказал Томенко.

О том, как должна выглядеть площадь Сахарова

Площадь Сахарова в Барнауле находится в ужасном состоянии, необходимо менять её облик. На территории старинных баков и резервуаров для воды, которые установили там ещё в советское время, мог бы появиться "достойный для города объект".

"Я редко гуляю по площади Сахарова, но находил там бутылки, шприцы и мусор. Иметь такой центр для города – недостойно. Надо что-то менять. А на что? Говорят, что на месте баков может появиться современное здание. Мне кажется, это достойное желание. Однако сначала должны пройти все законные организационные процедуры о том, что хотелось бы и что можно было бы сделать в рамках генплана и прочих документов, которые регламентируют застройку в городе. Но если это будет что-то достойное для города, то это будет очень хорошо. Почему бы и нет", – подчеркнул глава региона.

О продаже аэропорта Барнаула компании "Новапорт"

Реконструкция барнаульского аэропорта может начаться в 2022 году. Перед этим власти Алтайского края передадут контрольный пакет акций авиапредприятия компании "Новапорт". Для этого специально выпустят допэмиссию акций, которые выкупит инвестор. В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта". Для того чтобы оформить сделку, провели оценку имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай". Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока за два года их стоимость с 780 миллионов рублей упала до 580 миллионов.

"Пандемия сильно ударила по авиапредприятию: если в 2019 году пассажиропоток превысил 530 тысяч человек, то в 2020-м показатель упал почти вдвое – меньше 300 тысяч. В этом году идёт процесс восстановления, надеюсь, цифры будут близки к допандемийным. Мы договорились, чтобы "Новапорт" приобрёл акции по ценам 2019 года. Это было бы правильно. Мы вышли на завершающую стадию и в следующем году работы по реконструкции аэропорта могут стартовать", – отметил глава региона.

По словам Виктора Томенко, ещё около 10 миллиардов рублей потребуется на ремонт взлётно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности. Сейчас ведутся переговоры на уровне правительства России о выделении Алтайскому краю денег на ремонтные работы. По одному сценарию – необходимо обновить существующую полосу. По другому – построить рядом новую.

"Наиболее предпочтительным, наилучшим является строительство рядом новой полосы. Партнёры готовы за свои деньги разработать проект – а это будет стоить несколько сотен миллионов рублей, – пройти все согласования, чтобы на основе этого проекта делать реконструкцию всех плоскостных сооружений. Хорошая история. Сейчас все документы получим. Готовность и желание есть, Барнаулу нужен лучший аэропорт", – отметил губернатор.

О результатах выборов

Губернатор уверен, что протестные настроения в обществе, связанные с ростом цен на продукты и пандемией коронавируса, косвенно повлияли на результаты "Единой России" на выборах в Госдуму и АКЗС. Однако партия власти правильно реагирует на критику и старается решать проблемы.

"Что делает оппозиция? Кусает и критикует правящую партию. Что делают власти? Внимательно, по возможности доброжелательно учитывают критику, берут из неё здравое зерно, пытаются объяснить, что в наших силах, а что нет. Как я сейчас – о ценах. Мне кажется, есть радикальные силы, которые выступают против всего, что говорит власть. Даже против того, что дважды два четыре. А есть умеренные, которые способны белое назвать белым", – считает губернатор.

Как Алтайский край распорядится инфраструктурным кредитом

Правительство России одобрило заявку Алтайского края на предоставление льготного бюджетного кредита на развитие инфраструктуры – 9,2 миллиарда рублей под 3% годовых. Возвращать деньги регион должен в течение 15 лет. По словам Виктора Томенко, основная часть этих денег пойдёт на строительство и ремонт объектов в Барнауле.

"Мы намерены направить эти средства на ремонт путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка, на расширение производства Меланжевого комбината и строительство новых транспортных развязок в городе. Также планируем вкладывать деньги в строительство нового жилья в посёлке Южном. Часть денег от кредита также отправим на развитие сельского хозяйства. Все средства освоим к 2023 году, чтобы претендовать на новые кредиты", – рассказал глава региона.

О выделении квартир детям-сиротам

В регионе на получение квартир от государства в очереди стоит более шести тысяч человек. При этом максимально в год власти региона могут выдавать жильё только 400 сиротам.

"Для нашего края эта тема является болезненной. В очереди на жильё стоит 6,2 тысячи сирот, это взрослые люди. Ещё 1,7 тысячи – это сироты 14-17 лет, через три года они тоже попадут в эту очередь. Ежегодно мы можем предоставлять 350-400 квартир. Получили деньги – побежали покупать, а квартир, соответствующих требованиям, оказывается, нет. Пришлось возвращать деньги в федеральный бюджет. В прошлом году мы не смогли освоить около 700 миллионов, поэтому решили изменить подход и выдавать сиротам жилищные сертификаты, чтобы люди сами могли решать, какую недвижимость и где покупать", – отметил Томенко.

О стройке государственных объектов

Из-за роста цен на стройматериалы с начала 2021 года около 100 соцобъектов в Алтайском крае не успели возвести в срок. Это детские сады, школы, больницы и музеи. Застройщикам, которые возводят социальные объекты, власти региона окажут помощь. Они смогут получить доплаты по госконтрактам, которые были заключены ранее.

"Довольно быстро обратили внимание на проблему, в начале лета. Но пока приняли одно решение, потом один закон, постановление… Несколько месяцев потеряли. Подрядчики были проинформированы. Но пока нет официального документа, надежда есть – уверенности нет. Кое-где произошла приостановка работ. Но мы заняли чёткую позицию, что не пойдём на расторжение контрактов, на занесение в чёрный список. Дело коснулось долгоиграющих проектов, которые строят более года и стоимостью свыше 100 млн рублей. Там увеличение стоимости не может быть более 30%. Всё сейчас выправилось. Подрядчики расчёты уточнили, большая часть проходят экспертизу, мы в бюджете этого, следующего года предусмотрели деньги", – отметил губернатор.

О топливном кризисе

Цены на уголь этой зимой выросли в два-три раза. Однако отопительный сезон в Алтайском крае не был сорван, хотя в отдельных муниципалитетах есть проблемы объективного характера. Стабилизировать ситуацию помогли краевые резервные запасы топлива.

"Ключевая проблема – рост цен. Цена скакнула на всё. Нет возможности на цены влиять на региональном уровне. Только подстроиться под эту ситуацию", – добавил глава региона.

О развитии общественного транспорта

Решать проблему с изношенностью общественного транспорта в крупных городах Алтайского края необходимо с помощью федеральных средств. Регион может получить по программе "Чистый воздух" десятки миллиардов на покупку трамваев и троллейбусов. В 2022 году из краевого бюджета выделят 100 миллионов рублей на обновление автопарка в регионе. Кроме того, помогли Барнаулу и Бийску власти Москвы, которые передали бесплатно списанные трамваи.

"Ну удалось 10 трамваев выдернуть из Москвы – и слава богу. Не нужно хвастаться этим на каждом шагу. Однако очень хорошо, что нам их дали", – уверен Томенко.

О чём ещё сказал Томенко

"Я сам читаю все комментарии в своих социальных сетях. Практически на каждое сообщение стараюсь реагировать и давать поручение профильным ведомствам решить проблему. Если только там нет откровенного хамства. Таких людей я стараюсь отправлять в бан", – Томенко о соцсетях.

"Театры, урожай, Токио, триумф, Роман Жданов и Сергей Каменский", – о ключевых событиях для Алтайского края в 2021 году.

"Сельское хозяйство – это бренд Алтайского края, который задаёт тон развитию региона. С моим приходом никаких революций не случилось", – о сельском хозяйстве.

"На прошлой неделе я сдавал тест на антитела – они высокие. Но сегодня рекомендации Минздрава такие, что, независимо от уровня антител, полгода прошло – нужно делать прививку. Что я и собираюсь сделать после праздников", – о ревакцинации.