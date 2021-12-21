"Плюс 10 тысяч". Виктор Томенко рассказал об избыточной смертности в Алтайском крае

В 2021 году смертность в Алтайском крае составит 42-43 тысячи человек, и это избыточный показатель, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции 21 декабря.
По его словам, в большей степени это связано с пандемией и последствиями коронавируса. "Плюс 10 тысяч (смертей, – прим. ред.) к допандемийному уровню", – сказал губернатор. А также напомнил, что до пандемии уровень смертности в регионе составлял 32,5-33 тыс. человек. Уже в 2020 году этот показатель превысил 38 тыс. человек. В 2021-м станет ещё больше.
Выход из этой ситуации только один – борьба с пандемией. В том числе и с помощью вакцинации. Сейчас её темпы тормозят антипрививочники, и эта ситуация повышает риски того, что наш регион так и будет страдать от волн коронавируса:
"С пандемией мы боремся. Почти 1 млн жителей привились от коронавируса полностью. Но для создания коллективного иммунитета нужно ещё около 600 тысяч – до 90% взрослого населения. Но мы подошли к тем людям, которые не привились не потому, что не успели и были другие обстоятельства. Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать", – сказал Томенко.
По данным Алтайкрайстата, рост смертности населения в Алтайском крае наблюдается с "ковидного" 2020 года. Тогда за 12 месяцев в нашем регионе скончался 38 021 человек – на 5427 больше, чем в 2019-м. Получается, что прирост смертности за три квартала 2021 года уже превысил аналогичные данные за весь 2020-й.
В допандемийные годы статистика была гораздо благополучнее. Например, в 2019-м смертность в регионе даже снизилась: умерло на 459 жителей меньше, чем в 2018-м (32 784 против 33 243). В 2018-м в Алтайском крае скончалось 33 357 человек – на 394 больше, чем в 2017-м.
Комментарии
Еще 1 врач в нерезиновую отъехал.
В больницах хуже чем концлагере относятся к больным и не пускают посетителей, чтобы их никто не проконтролировал. По телефону убеждают, что больной бодрый и веселый, сам ходит, а на деле человек лежит пластом, но ему даже попить не дают, не то, что памперс поменять или швы обработать..... Ставят капельницы, какие лекарства не говорят - холопам знать не положено.
21.12.2021 13:11
- гость -
В больницах хуже чем концлагере относятся к больным и не пускают посетителей, чтобы их никто не проконтролировал.
Мечтаете прогуляться по инфекции, вы больной? Если нет, то будете, потом обвинить врачей хотите в инфицировании.
Ставят капельницы, какие лекарства не говорят - холопам знать не положено.
В выписке почитаете, найдите в документах положение, что врач должен перед вами отчитываться о лечении.
или швы обработать..... Оо.. в инфекции ещё и операции делают.
С каких веток надёргали?
21.12.2021 13:32
- гость -
С каких веток надёргали?
Речь не только об ковидных больницах а о многих других в период ограничений. Ужасное обслуживаение, больничные инфекции, произвол главврачей. У меня отец после операции месяц лежал, до того врачи замучили, что хотел выброситься из окна.
Не надо всё сваливать на ковид. Ни в этом причина.
Хотя это очень удобно.
21.12.2021 13:48
- гость -
Если простая больница, кто вам мешал отцу памперсы сменить? Персонал только рад будет, потому, что его практически нет. Скажите спасибо оптимизаторам перевода санитарок в технички, адрес знаете.
Томенко: "Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. "
Как-то неуважительно звучит "про глупости" в свете новости о том, что сказал коллега Томенко"
Сенатор Круглый: установление микрочипов о вакцинации должно быть добровольным
Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать", – сказал Томенко.
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А что там в планах борьбы с иными инфекциями, например, туберкулез, СПИД? Накрыло край или еще нет? В допандемийный период СМИ сообщали, что с туберкулезом практически достигнут эпидпорог.
21.12.2021 13:56
- гость -
21.12.2021 13:48
- гость -
Если простая больница, кто вам мешал отцу памперсы сменить? Персонал только рад будет, потому, что его практически нет. Скажите спасибо оптимизаторам перевода санитарок в технички, адрес знаете.
Как раз из-за ковидных ограничений не пускали
Люди, раскройте глаза, смертность не из-за ковида, а из-за безобразной медицины, отношения врачей к пациентам. Нынче врачи даже не дают клятву Гиппократа, зато все ориентированы на заработок, не на помощь людям!!!!!!
21.12.2021 14:08
- гость -
Люди, раскройте глаза, смертность не из-за ковида, а из-за безобразной медицины, отношения врачей к пациентам. Нынче врачи даже не дают клятву Гиппократа, зато все ориентированы на заработок, не на помощь людям!!!!!!
Согласно всем документам, здравоохранение, сфера услуг. Услуг., как тренажёрный зал, парикмахерская и прочее.
В прошлом году прекратили прием больных в больницах и вот мы пожинаем плоды "работы" чиновников! Люди почувствовав себя плохо не могли попасть на прием к врачу. Были отложены плановые приемы больных с хроническими заболеваниями, а также плановые операции. Это не коронавирус виноват, а наша доблестная власть!
Это на их совести столько смертей!!!
Не удивительно, медицины не осталось, одна видимость. А про то что осталось скажу словами моего деда: "беги от докторов и будешь здоров". Томенко и Попов переложили всю ответственность на КаwId. А постоянные запугивания и ограничения угнетают психику и никак не способствуют увеличению продолжительности жизни.
Чего власть добивалась, то и достигнуто! Разве не действия властей приводят к повышенному заболеванию и смертности? Людей то за идиотов не надо держать!
Нам всегда говорили, что надо заниматься спортом, чаще и больше находиться на свежем воздухе, побольше хороших эмоций и радостных впечатлений! Что видим по факту: закрыт доступ во все спортивные учреждения, заставляют сидеть дома, запрещается любая увеселительная программа, причем даже на открытом воздухе, постоянная агрессия со стороны власти к своему народу, запугивание коронавирусом с экранов ТВ и в новостях... И разве не эти действия властей приводят к массовому психозу, заболеваемости и смертности? Хотелось бы послушать отчет Томенко на этот счет!
Обычные больницы переделали в ковидные госпитали, сократив возможность лечиться не инфицированным больным. А потом удивляемся, что это смертность возросла, списав все на ковид.
В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ с 22 декабря по 20 января
Короткая ссылка21 декабря 2021, 11:44