Среда, 22 Декабрь, 23:13

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

"Плюс 10 тысяч". Виктор Томенко рассказал об избыточной смертности в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В последние два года смертность в Алтайском крае значительно превышает показатели допандемийного периода
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2021 году смертность в Алтайском крае составит 42-43 тысячи человек, и это избыточный показатель, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции 21 декабря.

По его словам, в большей степени это связано с пандемией и последствиями коронавируса. "Плюс 10 тысяч (смертей, – прим. ред.) к допандемийному уровню", – сказал губернатор. А также напомнил, что до пандемии уровень смертности в регионе составлял 32,5-33 тыс. человек. Уже в 2020 году этот показатель превысил 38 тыс. человек. В 2021-м станет ещё больше.

Выход из этой ситуации только один – борьба с пандемией. В том числе и с помощью вакцинации. Сейчас её темпы тормозят антипрививочники, и эта ситуация повышает риски того, что наш регион так и будет страдать от волн коронавируса: 

"С пандемией мы боремся. Почти 1 млн жителей привились от коронавируса полностью. Но для создания коллективного иммунитета нужно ещё около 600 тысяч – до 90% взрослого населения. Но мы подошли к тем людям, которые не привились не потому, что не успели и были другие обстоятельства. Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать", – сказал Томенко.

По данным Алтайкрайстата, рост смертности населения в Алтайском крае наблюдается с "ковидного" 2020 года. Тогда за 12 месяцев в нашем регионе скончался 38 021 человек – на 5427 больше, чем в 2019-м. Получается, что прирост смертности за три квартала 2021 года уже превысил аналогичные данные за весь 2020-й.

В допандемийные годы статистика была гораздо благополучнее. Например, в 2019-м смертность в регионе даже снизилась: умерло на 459 жителей меньше, чем в 2018-м (32 784 против 33 243). В 2018-м в Алтайском крае скончалось 33 357 человек – на 394 больше, чем в 2017-м.

Читайте также в сюжете: Итоги года: пресс-конференция Виктора Томенко
Автор:
Елена Лепезина редактор +73852594466

Комментарии

21.12.2021 13:06
- гость -

Еще 1 врач в нерезиновую отъехал.

21.12.2021 13:11
- гость -

В больницах хуже чем концлагере относятся к больным и не пускают посетителей, чтобы их никто не проконтролировал. По телефону убеждают, что больной бодрый и веселый, сам ходит, а на деле человек лежит пластом, но ему даже попить не дают, не то, что памперс поменять или швы обработать..... Ставят капельницы, какие лекарства не говорят - холопам знать не положено.

21.12.2021 13:32
- гость -

21.12.2021 13:11
- гость -
В больницах хуже чем концлагере относятся к больным и не пускают посетителей, чтобы их никто не проконтролировал.

Мечтаете прогуляться по инфекции, вы больной? Если нет, то будете, потом обвинить врачей хотите в инфицировании.

Ставят капельницы, какие лекарства не говорят - холопам знать не положено.

В выписке почитаете, найдите в документах положение, что врач должен перед вами отчитываться о лечении.

или швы обработать..... Оо.. в инфекции ещё и операции делают.

С каких веток надёргали?

21.12.2021 13:48
- гость -

21.12.2021 13:32
- гость -

С каких веток надёргали?

Речь не только об ковидных больницах а о многих других в период ограничений. Ужасное обслуживаение, больничные инфекции, произвол главврачей. У меня отец после операции месяц лежал, до того врачи замучили, что хотел выброситься из окна.

21.12.2021 13:54
гость

Не надо всё сваливать на ковид. Ни в этом причина.
Хотя это очень удобно.

21.12.2021 13:56
- гость -

21.12.2021 13:48
- гость -

Если простая больница, кто вам мешал отцу памперсы сменить? Персонал только рад будет, потому, что его практически нет. Скажите спасибо оптимизаторам перевода санитарок в технички, адрес знаете.

21.12.2021 13:57
- гость -

Томенко: "Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. "
Как-то неуважительно звучит "про глупости" в свете новости о том, что сказал коллега Томенко"

Сенатор Круглый: установление микрочипов о вакцинации должно быть добровольным

21.12.2021 14:01
- гость -

Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать", – сказал Томенко.
^
А что там в планах борьбы с иными инфекциями, например, туберкулез, СПИД? Накрыло край или еще нет? В допандемийный период СМИ сообщали, что с туберкулезом практически достигнут эпидпорог.

21.12.2021 14:05
- гость -

21.12.2021 13:56
- гость -
21.12.2021 13:48
- гость -

Если простая больница, кто вам мешал отцу памперсы сменить? Персонал только рад будет, потому, что его практически нет. Скажите спасибо оптимизаторам перевода санитарок в технички, адрес знаете.

Как раз из-за ковидных ограничений не пускали

21.12.2021 14:08
- гость -

Люди, раскройте глаза, смертность не из-за ковида, а из-за безобразной медицины, отношения врачей к пациентам. Нынче врачи даже не дают клятву Гиппократа, зато все ориентированы на заработок, не на помощь людям!!!!!!

21.12.2021 14:12
- гость -

21.12.2021 14:08
- гость -
Люди, раскройте глаза, смертность не из-за ковида, а из-за безобразной медицины, отношения врачей к пациентам. Нынче врачи даже не дают клятву Гиппократа, зато все ориентированы на заработок, не на помощь людям!!!!!!

Согласно всем документам, здравоохранение, сфера услуг. Услуг., как тренажёрный зал, парикмахерская и прочее.

21.12.2021 14:19
- гость -

В прошлом году прекратили прием больных в больницах и вот мы пожинаем плоды "работы" чиновников! Люди почувствовав себя плохо не могли попасть на прием к врачу. Были отложены плановые приемы больных с хроническими заболеваниями, а также плановые операции. Это не коронавирус виноват, а наша доблестная власть!
Это на их совести столько смертей!!!

21.12.2021 14:22
- гость -

Не удивительно, медицины не осталось, одна видимость. А про то что осталось скажу словами моего деда: "беги от докторов и будешь здоров". Томенко и Попов переложили всю ответственность на КаwId. А постоянные запугивания и ограничения угнетают психику и никак не способствуют увеличению продолжительности жизни.

21.12.2021 14:54
- гость -

Чего власть добивалась, то и достигнуто! Разве не действия властей приводят к повышенному заболеванию и смертности? Людей то за идиотов не надо держать!
Нам всегда говорили, что надо заниматься спортом, чаще и больше находиться на свежем воздухе, побольше хороших эмоций и радостных впечатлений! Что видим по факту: закрыт доступ во все спортивные учреждения, заставляют сидеть дома, запрещается любая увеселительная программа, причем даже на открытом воздухе, постоянная агрессия со стороны власти к своему народу, запугивание коронавирусом с экранов ТВ и в новостях... И разве не эти действия властей приводят к массовому психозу, заболеваемости и смертности? Хотелось бы послушать отчет Томенко на этот счет!

21.12.2021 16:17
про

Обычные больницы переделали в ковидные госпитали, сократив возможность лечиться не инфицированным больным. А потом удивляемся, что это смертность возросла, списав все на ковид.

21.12.2021 17:21
- гость -

В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ с 22 декабря по 20 января
Короткая ссылка21 декабря 2021, 11:44

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.