"Плюс 10 тысяч". Виктор Томенко рассказал об избыточной смертности в Алтайском крае

В 2021 году смертность в Алтайском крае составит 42-43 тысячи человек, и это избыточный показатель, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции 21 декабря.

По его словам, в большей степени это связано с пандемией и последствиями коронавируса. "Плюс 10 тысяч (смертей, – прим. ред.) к допандемийному уровню", – сказал губернатор. А также напомнил, что до пандемии уровень смертности в регионе составлял 32,5-33 тыс. человек. Уже в 2020 году этот показатель превысил 38 тыс. человек. В 2021-м станет ещё больше.

Выход из этой ситуации только один – борьба с пандемией. В том числе и с помощью вакцинации. Сейчас её темпы тормозят антипрививочники, и эта ситуация повышает риски того, что наш регион так и будет страдать от волн коронавируса:

"С пандемией мы боремся. Почти 1 млн жителей привились от коронавируса полностью. Но для создания коллективного иммунитета нужно ещё около 600 тысяч – до 90% взрослого населения. Но мы подошли к тем людям, которые не привились не потому, что не успели и были другие обстоятельства. Для них это уже вопрос веры, убеждения: мол, мне не надо, там чипы и прочие глупости, которые я не хочу повторять. Но без этих действий бороться с инфекцией будет сложно. Мы будем всё время находиться в зоне большого риска, волны коронавируса будут приходить и нас накрывать", – сказал Томенко.

По данным Алтайкрайстата, рост смертности населения в Алтайском крае наблюдается с "ковидного" 2020 года. Тогда за 12 месяцев в нашем регионе скончался 38 021 человек – на 5427 больше, чем в 2019-м. Получается, что прирост смертности за три квартала 2021 года уже превысил аналогичные данные за весь 2020-й.

В допандемийные годы статистика была гораздо благополучнее. Например, в 2019-м смертность в регионе даже снизилась: умерло на 459 жителей меньше, чем в 2018-м (32 784 против 33 243). В 2018-м в Алтайском крае скончалось 33 357 человек – на 394 больше, чем в 2017-м.