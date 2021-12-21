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Виктор Томенко проведёт ревакцинацию от коронавируса, несмотря на высокие антитела

, ИА "Амител"
Летом 2021-го Виктор Томенко прививался от коронавируса вакциной "Спутник V"
Как проходит пресс-конференция Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Как проходит пресс-конференция Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ревакцинируется от коронавируса в январе 2022-го, через полгода после того, как поставил первые прививки. Об этом глава региона сообщил во вторник, 21 декабря, во время своей итоговой пресс-конференции.

При этом Томенко рассказал, что на прошлой неделе сдавал тест на антитела, который показал большое их количество. Тем не менее на ревакцинацию всё равно намерен идти: как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.

Виктор Томенко пообещал пригласить на прививку с собой журналистов, чтобы они "могли проверить, что это не витамины", а также выложить об этом пост в соцсетях.

Глава региона также рассказал, что летом ставил вакцину от коронавируса "Спутник V".

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил первую прививку от COVID-19 28 июня 2021 года. Вакцинацию проводили в поликлинике № 1 г. Барнаула. Тогда он рассказал, что раньше привиться ему не позволяли врачи, – до этого Томенко переболел коронавирусом и у него был высокий уровень антител.

"Как только он снизился, я тут же воспользовался такой возможностью, к чему призываю и всех, у кого нет антител и кто не болел. Обязательно надо сделать. Это возможность всем нам поскорее вернуться к нормальной жизни", – сказал Томенко.

Читайте также в сюжете: Итоги года: пресс-конференция Виктора Томенко
Автор:
Елена Лепезина редактор +73852594466

Комментарии

21.12.2021 14:10
- гость -

Опять порошок?

21.12.2021 14:11
- гость -

Да хоть каждый день может ревакцинироваться! Мне лично пофиг!

21.12.2021 14:15
- гость -

Вот и аминь

21.12.2021 14:18
гость

во цирк

21.12.2021 14:22
- гость -

Томенко вроде переболел после вакцинации?

21.12.2021 14:25
- гость -

В госдуме тоже 99% иммунитет. Прививочный порошок подействовал.

21.12.2021 14:25
- гость -

Не, Виктор Петрович! Так вы свою верноподданство не докажете. Вон Жириновский уже 6 прививок сделал! Мастер!

21.12.2021 14:27
- гость -

Его осознанный выбор.
Но вот что интересно:
GENEVA, Dec 20 (Reuters)
"There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant," WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus told the briefing.

"And it is more likely people vaccinated or recovered from COVID-19 could be infected or re-infected," Tedros said. (И с бОльшей вероятностью вакцинированные или ревакцинированные могут быть заражены или перезаражены.)

21.12.2021 14:29
- гость -

как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.
------------------------------
Расспросите, пожалуйста, губернатора, почему надо прививаться несмотря на уровень антител. Может, мы чего не знаем. По наивности думаем, что вакцина призвана создавать антитела. Или с нами должно произойти что-то другое? Каких изменений в организме ждать?

21.12.2021 14:30
гость

СМИ пиарят губера, аж прогибаются, губер прогибается перед през. Ну ни в жись не поверю, что к него мозгов так мало, значит прогибается

21.12.2021 14:31
гость

это скорее антипиар вакцинирования

21.12.2021 14:34
- гость -

В странах Европы 70-90% привитых, а число заболевших растет. Омикрону пофиг ваши прививки.

21.12.2021 14:36
- гость -

Виктор Петрович - это ваш осознанный выбор! Не надо ваш выбор навязывать другим, другие сами для себя решат. Вы идете ревакцинироваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по своему желанию, поэтому не надо устраивать из этого цирк с постами в интаграмме, видеосъемками и фотографиями как вам делают прививку.

21.12.2021 14:37
- гость -

Если при высоком титре антител надо прививать я, то для чего???
И как быть с академиками РАН которые против этого??

21.12.2021 14:46
- гость -

21.12.2021 14:34
- гость -
В странах Европы 70-90% привитых, а число заболевших растет. Омикрону пофиг ваши прививки.

Предлагаете вакцину выбросить? Спутник ещё с микроном поборется) А вот следующий штамм будет с буквой Пи, вот там алес капут)

21.12.2021 14:48
- гость -

При этом Томенко рассказал, что на прошлой неделе сдавал тест на антитела, который показал большое их количество. Тем не менее на ревакцинацию всё равно намерен идти: как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.
^
Глупейший поступок. Вновь пиарщики губера взялись за старое? Ранее Карлина А.Б. пытались представить в роли "дурака", теперь вот нынешнего на ту же роль определили.
Если имеется высокий уровень АТ (антител) к тому АГ (антиген), который вводится вместе с вакциной, то при его введении сработает антитело нейтрализующий эффект: имеющиеся в организме АТ нейтрализуют вводимый АГ, и планируемый эффект вакцинации сведется практически к 0. Это азы иммунологии. А клеточный иммунитет при вакцинации спутником не практически не формируется - об этом говорили даже "гинсбурговщики" на научно-практической конференции, организованной Роспотребнадзором.

21.12.2021 14:52
- гость -

Виктор Томенко пообещал пригласить на прививку с собой журналистов, чтобы они "могли проверить, что это не витамины", а также выложить об этом пост в соцсетях.
^
Смешно. А какие возможности у журналистов по "проверке" состава препарата, который используют для в/м введения губернатору, кроме как "прочитать" этикетку на флаконе? На этом проверка не начившись, закончится)

21.12.2021 14:52
- гость -

Предлагаете вакцину выбросить? Спутник ещё с микроном поборется
**********
Зарубежные вакцины уже не борются с омикроном. Наш власти не хотят терять деньги от прививок поэтому молчат. Это как выбросить тонну просроченной колбасы.

21.12.2021 15:02
Дэн

Январь это уже через 7 месяцев.

21.12.2021 15:23
- гость -

И что он этим собирается доказать? И кому? Тем более, случись что, к его услугам будут индивидуальная палата-люкс и лучшие врачи, а простому жителю края - оптимизированная до смерти его ставленником Поповым медицина, в которой надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться.

21.12.2021 15:49
- гость -

21.12.2021 14:52
- гость -

Зарубежные вакцины уже не борются с омикроном. Наш власти не хотят терять деньги от прививок поэтому молчат. Это как выбросить тонну просроченной колбасы.

Тем не менее за рубежом продолжают ими народ вакцинировать, что наши делают не так?

21.12.2021 15:55
- гость -

Жирика один хрен не догонит, он 8 раз уже ширнулся))))

21.12.2021 16:05
- гость -

А какие возможности у журналистов по "проверке" состава препарата,

Ну хотя бы мы будем знать порошок это или жидкость.

21.12.2021 16:13
- гость -

Тем не менее за рубежом продолжают ими народ вакцинировать
+++++++++++++++
Барнульский миллионер, мой бывший руководитель, говорил: "Будем искать лохов".

21.12.2021 17:02
- гость -

Кому служишь, Виктор Петрович?

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