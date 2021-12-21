Виктор Томенко проведёт ревакцинацию от коронавируса, несмотря на высокие антитела

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ревакцинируется от коронавируса в январе 2022-го, через полгода после того, как поставил первые прививки. Об этом глава региона сообщил во вторник, 21 декабря, во время своей итоговой пресс-конференции.

При этом Томенко рассказал, что на прошлой неделе сдавал тест на антитела, который показал большое их количество. Тем не менее на ревакцинацию всё равно намерен идти: как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.

Виктор Томенко пообещал пригласить на прививку с собой журналистов, чтобы они "могли проверить, что это не витамины", а также выложить об этом пост в соцсетях.

Глава региона также рассказал, что летом ставил вакцину от коронавируса "Спутник V".

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил первую прививку от COVID-19 28 июня 2021 года. Вакцинацию проводили в поликлинике № 1 г. Барнаула. Тогда он рассказал, что раньше привиться ему не позволяли врачи, – до этого Томенко переболел коронавирусом и у него был высокий уровень антител.

"Как только он снизился, я тут же воспользовался такой возможностью, к чему призываю и всех, у кого нет антител и кто не болел. Обязательно надо сделать. Это возможность всем нам поскорее вернуться к нормальной жизни", – сказал Томенко.