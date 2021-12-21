Виктор Томенко проведёт ревакцинацию от коронавируса, несмотря на высокие антитела

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ревакцинируется от коронавируса в январе 2022-го, через полгода после того, как поставил первые прививки. Об этом глава региона сообщил во вторник, 21 декабря, во время своей итоговой пресс-конференции.
При этом Томенко рассказал, что на прошлой неделе сдавал тест на антитела, который показал большое их количество. Тем не менее на ревакцинацию всё равно намерен идти: как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.
Виктор Томенко пообещал пригласить на прививку с собой журналистов, чтобы они "могли проверить, что это не витамины", а также выложить об этом пост в соцсетях.
Глава региона также рассказал, что летом ставил вакцину от коронавируса "Спутник V".
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил первую прививку от COVID-19 28 июня 2021 года. Вакцинацию проводили в поликлинике № 1 г. Барнаула. Тогда он рассказал, что раньше привиться ему не позволяли врачи, – до этого Томенко переболел коронавирусом и у него был высокий уровень антител.
"Как только он снизился, я тут же воспользовался такой возможностью, к чему призываю и всех, у кого нет антител и кто не болел. Обязательно надо сделать. Это возможность всем нам поскорее вернуться к нормальной жизни", – сказал Томенко.
Комментарии
Опять порошок?
Да хоть каждый день может ревакцинироваться! Мне лично пофиг!
Вот и аминь
во цирк
Томенко вроде переболел после вакцинации?
В госдуме тоже 99% иммунитет. Прививочный порошок подействовал.
Не, Виктор Петрович! Так вы свою верноподданство не докажете. Вон Жириновский уже 6 прививок сделал! Мастер!
Его осознанный выбор.
Но вот что интересно:
GENEVA, Dec 20 (Reuters)
"There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant," WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus told the briefing.
"And it is more likely people vaccinated or recovered from COVID-19 could be infected or re-infected," Tedros said. (И с бОльшей вероятностью вакцинированные или ревакцинированные могут быть заражены или перезаражены.)
как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.
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Расспросите, пожалуйста, губернатора, почему надо прививаться несмотря на уровень антител. Может, мы чего не знаем. По наивности думаем, что вакцина призвана создавать антитела. Или с нами должно произойти что-то другое? Каких изменений в организме ждать?
СМИ пиарят губера, аж прогибаются, губер прогибается перед през. Ну ни в жись не поверю, что к него мозгов так мало, значит прогибается
это скорее антипиар вакцинирования
В странах Европы 70-90% привитых, а число заболевших растет. Омикрону пофиг ваши прививки.
Виктор Петрович - это ваш осознанный выбор! Не надо ваш выбор навязывать другим, другие сами для себя решат. Вы идете ревакцинироваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по своему желанию, поэтому не надо устраивать из этого цирк с постами в интаграмме, видеосъемками и фотографиями как вам делают прививку.
Если при высоком титре антител надо прививать я, то для чего???
И как быть с академиками РАН которые против этого??
21.12.2021 14:34
- гость -
В странах Европы 70-90% привитых, а число заболевших растет. Омикрону пофиг ваши прививки.
Предлагаете вакцину выбросить? Спутник ещё с микроном поборется) А вот следующий штамм будет с буквой Пи, вот там алес капут)
При этом Томенко рассказал, что на прошлой неделе сдавал тест на антитела, который показал большое их количество. Тем не менее на ревакцинацию всё равно намерен идти: как и положено – в условиях пандемии всем нужно прививаться через полгода, несмотря на уровень антител, сказал губернатор.
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Глупейший поступок. Вновь пиарщики губера взялись за старое? Ранее Карлина А.Б. пытались представить в роли "дурака", теперь вот нынешнего на ту же роль определили.
Если имеется высокий уровень АТ (антител) к тому АГ (антиген), который вводится вместе с вакциной, то при его введении сработает антитело нейтрализующий эффект: имеющиеся в организме АТ нейтрализуют вводимый АГ, и планируемый эффект вакцинации сведется практически к 0. Это азы иммунологии. А клеточный иммунитет при вакцинации спутником не практически не формируется - об этом говорили даже "гинсбурговщики" на научно-практической конференции, организованной Роспотребнадзором.
Виктор Томенко пообещал пригласить на прививку с собой журналистов, чтобы они "могли проверить, что это не витамины", а также выложить об этом пост в соцсетях.
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Смешно. А какие возможности у журналистов по "проверке" состава препарата, который используют для в/м введения губернатору, кроме как "прочитать" этикетку на флаконе? На этом проверка не начившись, закончится)
Предлагаете вакцину выбросить? Спутник ещё с микроном поборется
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Зарубежные вакцины уже не борются с омикроном. Наш власти не хотят терять деньги от прививок поэтому молчат. Это как выбросить тонну просроченной колбасы.
Январь это уже через 7 месяцев.
И что он этим собирается доказать? И кому? Тем более, случись что, к его услугам будут индивидуальная палата-люкс и лучшие врачи, а простому жителю края - оптимизированная до смерти его ставленником Поповым медицина, в которой надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться.
21.12.2021 14:52
- гость -
Зарубежные вакцины уже не борются с омикроном. Наш власти не хотят терять деньги от прививок поэтому молчат. Это как выбросить тонну просроченной колбасы.
Тем не менее за рубежом продолжают ими народ вакцинировать, что наши делают не так?
Жирика один хрен не догонит, он 8 раз уже ширнулся))))
А какие возможности у журналистов по "проверке" состава препарата,
Ну хотя бы мы будем знать порошок это или жидкость.
Тем не менее за рубежом продолжают ими народ вакцинировать
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Барнульский миллионер, мой бывший руководитель, говорил: "Будем искать лохов".
Кому служишь, Виктор Петрович?