"Такой центр города иметь нельзя". Томенко – о состоянии площади Сахарова в Барнауле

Виктор Томенко резко высказался о состоянии площади Сахарова в Барнауле, отметив, что "такой центр города иметь нельзя".

"В центре города такой участок, прямо скажем, в ужасном состоянии. Я прошлым летом там походил, посмотрел. Чего там только нет: мусор, грязь, антисанитария, бутылки, иголки, не поймёшь что. Такой центр города иметь нельзя. Это нужно менять", – сказал губернатор.

Он также напомнил, что сейчас участок земли, о котором идёт речь, находится в частной собственности, и "ходит информация", что у владельца есть планы и желание снести аварийные баки и резервуары для воды, которые были установлены на площади ещё в советское время, а на их месте "что-то достойное для города сделать".

"Мне кажется, это достойное желание", – отметил губернатор, отказавшись при этом высказывать своё мнение по поводу предполагаемой застройки площади. "Мне кажется, сначала должны пройти все законные организационные процедуры о том, что хотелось бы и что можно было бы сделать в рамках генплана и прочих документов, которые регламентируют застройку в городе. Но если это будет что-то достойное для города, то это будет очень хорошо", – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее о планах демонтировать баки на площади Сахарова сообщил собственник площадки Андрей Козлов. Затем, по его словам, там планируется построить жилой дом.

При этом они отметил, что будут учтены интересы города и людей, живущих рядом. А когда проект дома будет готов, его презентуют общественности и проведут все необходимые процедуры согласования.

Сквер на пересечении Социалистического и Молодёжной будет сохранён. "Он нужен людям и городу", – сказал собственник.

Резервуары для воды, которые располагаются на площади Сахарова в Барнауле с 1920-х, будут сносить в начале 2022 года. Они находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для жителей.