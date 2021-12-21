"Такой центр города иметь нельзя". Томенко – о состоянии площади Сахарова в Барнауле

Виктор Томенко резко высказался о состоянии площади Сахарова в Барнауле, отметив, что "такой центр города иметь нельзя".
"В центре города такой участок, прямо скажем, в ужасном состоянии. Я прошлым летом там походил, посмотрел. Чего там только нет: мусор, грязь, антисанитария, бутылки, иголки, не поймёшь что. Такой центр города иметь нельзя. Это нужно менять", – сказал губернатор.
Он также напомнил, что сейчас участок земли, о котором идёт речь, находится в частной собственности, и "ходит информация", что у владельца есть планы и желание снести аварийные баки и резервуары для воды, которые были установлены на площади ещё в советское время, а на их месте "что-то достойное для города сделать".
"Мне кажется, это достойное желание", – отметил губернатор, отказавшись при этом высказывать своё мнение по поводу предполагаемой застройки площади. "Мне кажется, сначала должны пройти все законные организационные процедуры о том, что хотелось бы и что можно было бы сделать в рамках генплана и прочих документов, которые регламентируют застройку в городе. Но если это будет что-то достойное для города, то это будет очень хорошо", – подчеркнул глава региона.
Напомним, ранее о планах демонтировать баки на площади Сахарова сообщил собственник площадки Андрей Козлов. Затем, по его словам, там планируется построить жилой дом.
При этом они отметил, что будут учтены интересы города и людей, живущих рядом. А когда проект дома будет готов, его презентуют общественности и проведут все необходимые процедуры согласования.
Сквер на пересечении Социалистического и Молодёжной будет сохранён. "Он нужен людям и городу", – сказал собственник.
Резервуары для воды, которые располагаются на площади Сахарова в Барнауле с 1920-х, будут сносить в начале 2022 года. Они находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для жителей.
Комментарии
В центре города такой участок, прямо скажем — в ужасном состоянии.
У нас такая традиция. Сначала мэрия за зелёными зонами не следит, а потом заявляет, что тут не парк, а свалка, и с этим нужно что-то делать. Например, продать
Сначала надо площадь переименовать. Как может в центре города располагаться площадь имени русофоба, премию имени которого дают врагам России? Ну а потом уже благоустраивать. А сейчас состояние площади соответствует названию.
Оу, Амик в своем репертуаре. А что не так? Что муниципалитет не следит за муниципальной территорией, а потом продает ее?
Судя по интенсивности, с которой Амик трет комментарии в темах, связанных с этим строительством, кто-то в этой территории не просто заинтересован, а прямо кровно заинтересован.
Может томенко вспомнит как выглядит берег качи в центре Красноярска?))
Какая там свалка и грязь?
Про недострой на подходе к мосту на стрелку?
Вот где убожество и разруха
А у нас был парк, было колесо обозрения, его снесли
Городу нафек не надо вернее франку не надо
А нам надо.
Горки снежные парки и скверы
Но у франка есть нодар а у нодара есть бабло
там гостиницу планировали.
21.12.2021 13:07
- гость -
Не там, а на месте сквера ее планировали. Вангую, пока будут срывать гору, сквер убьют, а потом это место тоже пойдет под застройку.
Может томенко вспомнит как выглядит берег качи в центре Красноярска?))
Благоустроено всё, с обоих берегов. Беседки, лавочки , бордисты плавают.
А при чём здесь мэрия? Это частная территория, пусть её владелец за грязь отвечает.
Это место будет удостоино строительством нескольких высоток в 40 этажей без дворов и парковок. На большее у градоначальников таланта не хватит
Какую опасность представляют баки? Мы там не ходим. Сквер не возможно не убить при подготовки строительной площадки и строительства. Потом воткнут 3 кустика. А вот близлежащие дома точно могут не выдержать и рухнуть. Им по 65 лет.
21.12.2021 13:17
- гость -
А с каких пор она стала частной? Кто в мэрии положил в карман немалую, надо полагать, сумму за это? В принципе, можно и Обь сделать частной, и бор на Горе, и еще много чего. Парки, скверы. А потом развести руками - собственник-де, что хочет, то и делает.
1.Томенко В.П.: "... и "ходит информация", что у владельца есть планы и желание снести аварийные баки и резервуары для воды, которые были установлены на площади ещё в советское время, а на их месте "что-то достойное для города сделать"."
2. "Резервуары для воды, которые располагаются на площади Сахарова в Барнауле с 1920-х, будут сносить в начале 2022 года. Они находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для жителей." (@амик)
^
1. Хотелось бы увидеть в публичном доступе официальный документ (акт), подписанный официальным должностным лицом о том, что "резервуарные баки для воды" гаходятся в аварийном состоянии и подлежат: а) либо капитальному ремонту б) либо сносу с указанием срока и ответственного за проведения работ.
2. В случае сноса резервуарных баков для воды, обязана ли администрация города до сноса баков обустроить место резервуаров воды? Если - да, то где эти резервуары размещены?
3. Хотелось бы услышать оценку предстоящего сноса рещервуаров воды с точки зрения прокуратуры. Нало полагать, что резервуарные баки для воды относятся к стратегическим объектам, и в советское время их не просто из "чиновничьей прихоти" содержали на балансе города.
а где находятся эти баки? как выглядят? их вообще увидеть можно? в последние время столько разговоров о баках а я их не видел ни разу... Прям достопримечательность?
Там еще стадион Динамо в центре скоро развалится, его бы тоже снести
"В центре города такой участок, прямо скажем, в ужасном состоянии. Я прошлым летом там походил, посмотрел. Чего там только нет: мусор, грязь, антисанитария, бутылки, иголки, не поймёшь что. Такой центр города иметь нельзя. Это нужно менять", – сказал губернатор.
ну да... ну да.... уже не стесняются! Средь бела дня "бизнесом" занимаются... Как говорил покойный Доренко: "Власть в России - это единственная гарантия сохранения и приумножения капитала, а капитал - это гарантия для власти".
Стадион динамо золотое место для ЖК
И основной вопрос для прокуратуры- оценить законность сделки, в результате которой земельный участок с размещенными резервуарами для воды, предназначенной для пользования жителями города, оказался в частной собственности? Кто из чиновников разрешил и поставил свою подпись?
Достойное для города- это очередной безликий жилой чемодан, с верхних этажей которого ушлый народец начнёт снимать на видео вашу чиновничью сладкую жизнь в кабинетах, через окна краевой администрации. А какой-нить недовольный политикой партии, или агент нато с винтовочкой оптической приляжет на чердаке...
21.12.2021 13:44 100% ваш комментарий щас удалят)))
на этом пятаке просится культурное или спортивное заведение:
музей, театр, худ.школа, спортивный объект
тогда на пл. Сахарова найдется место для творческих коллективов, мероприятий
площадь сделать пешеходной зоной, восстановить фонтан
а в итоге будет ЖК
Лестницу очередную пусть на холм построят
12:43
Респект.
12:50
Это частная земля, муниципалитет там не при делах.
12:52
В Красноярске берег Качи оформлен образцово, там чисто, аккуратно, беседки, лавочки, асфальтированные тротуары, чугунные решетки ограждения набережной.
Ваш парк по сравнению с Красноярском - какашка.
13:07
Там изначально планировали жилой дом. Гостиницу планировали на месте сквера.
13:11
Езжай на битву экстрасенсов, раз ты Ванга…
13:22/1
Баки находятся в аварийном состоянии, есть заключение стройинспекции, возможно их обрушение.
13:22/2
Эта земля не имела никакого охранного статуса, она свободно обращалась на рынке земли.
13:26
Водоканал города ещё в советское время а середине 80-х отказался от использования этих баков, систему водоснабжения модернизировали и эти баки стали ненужными. Конструкции полые, без воды, более 30 лет ржавеют. Появились конструктивные разломы в железобетоне. Акт есть у собственника земли. Никакого гарантийного или капительного ремонта там быть не может - объект бесхозный был. Земля в собственности, баки в этой земле, хозяина у баков нет. Теперь вам понятнее стало?
13:29 и 13:37
Динамо обновили, объект - ведомственный, принадлежит в итоге через спортобщемтао Динамо милицейскому ведомству. Никто там ничего трогать не сможет.
13:33
Это речь про того самого Доренко, который на деньги Березовского топил Примакова и Лужкова? Продажный телекиллер его звали.
13:39
Нет там ни воды в баках, ни хозяина баков, есть хозяин земли. В прокуратуру можешь не писать, пиши в Спортлото.
13:44
Можно было бы придумать ещё более дурацкий камент, чем ваш, но боюсь что это невозможно…
О, как он запел!
21.12.2021 13:15
- гость -
Бордисты по каче?))))
Это тоже самое ,что по барнаулке, она такая же грязная и вонючая от канализации
На пр.мира все магазины до сих пор в подвалах
Тк мэрия не дала узаконить перевод квартир в нежилое в свое время, что было сделано в Барнауле
А сейчас все, поезд ушел
21.12.2021 14:06
- гость -
Ну ты накатал тут, паря. Андрюха Козлов, подписывайся уже настоящим именем. Все поняли что это ты, собственник участка, дежуришь в камментах с обеда.
13:22/2
Эта земля не имела никакого охранного статуса, она свободно обращалась на рынке земли.
^
Вот пусть прокуратура и даст оценку этому "свободному" обращению земельного участка, на котором располагались резервуарные баки для воды, предназначенные для обеспечения жителей всего города.
Писать в прокуратуру лично не собираюсь, напишут граждане из ЦУР, у которых "работа такая" - мониторить комментарии и сообщения в соцсетях и передавать в инстанции) или напишут неравнодушные граждане из общественных организаций и оппозиционных партий, не исключено, что и ОНФ подключиться, все-таки речь идет о судьбе одной из основных плащадей для проведения массовых мероприятий горожан и об исторически сложившемся ансамбле городской площади.
Подождем их реакцию.
Я не хочу жить в акой России
21.12.2021 14:06 Да, это тот самый Доренко, который замочил рейтинг Примакова с Лужковым и дал шас Владимиру Владимировичу с его 1,5% рейтингом успеть преобрести 30% и в итоге победить.
Человек знал, о чем говорил, когда рассуждал о судьбе России. А вы уважаемый кроме известной фамилии сути не уловили. Что уже бизнесом не стесняясь занимаются, потому, как если читать между строк, раз озвучивает в таких эпитетах - значит по-моему уже занесли. И человек к НГ доволен и рад. И дает свое "благославление" на стройку! Вот о чем речь.
А потом когда человейников без разбору навтыкают и уплотнят застройку. Начинают со снегом бороться, мол дороги узкие. Конечно. Если строить высотки ни каких дорог и полос не хватит. Как в Москве жить будем, в плане пробок, и как в Сочи строить будем, в плане узаконения построек с нарушениями через суд. Известная практика...
На проспекте Мира в Красе есть разнообразные магазины, центр города у них вообще вылизан, Барнаул близко к этому не приблизился.
Нет, мои ФИО не Андрей Козлов, вы не угадали.
14:17
Вам достаточно самому обратиться в архивы и убедиться, что Барнаульский горводоканал в 80-е годы прошлого века сам отказался от использования баков, они не то что потеряли стратегический статус, они потеряли вообще смысл их нахождения в этом месте. А так, если хочется, пиши на Здоровье))
Да , только у нас нет зп как в москве и моря как в сочи
Только холод лютый и безработица, потому и валит молодежь отседа(((
21.12.2021 14:41
- гость -
Чего там где вылизано?))))
Так же как и у нас натыкали высоток, тут же пустыри рядом, вы думаете мы там не бываем?)))
21.12.2021 13:39
- гость -
Прокуратуре зачем?
Они сами рыльце в пушку, снесли дом никитина себе под офисы и васякосой
Никто не хочет этим заниматься, также как непонятно почему речной вокзал оказался у нодара?
Почему аэропорт ещё не отдали ему?
Вместе с площадью советов???
Прям на месте памятника Ленина впендюрить свечку в 134 этажа, и сидеть продавать поквадратам
21.12.2021 14:45 ни знаю о каком месте в Красноярске идет речь. Проезжал его туда сюда через весь город. Такое ощущение что по нашей северо-западной проехал)))) Красот не увидел...
Давно известно Россия не Москва, за садовым кольцом везде все одинаково. И то чувство, что ты дома))))
21.12.2021 14:48 "Прям на месте памятника Ленина впендюрить свечку в 134 этажа, и сидеть продавать по квадратам"
+1
Ой как повезло нам с Губернатором. Он ходил летось ,а толку ноль ! Сравнили нас с Красноярском,где есть промышленность ,где есть достойная работа. А тут одно бла ,бла , бла и хождение в никуда.
21.12.2021 14:41
Нет, мои ФИО не Андрей Козлов, вы не угадали.
Вам достаточно самому обратиться в архивы и убедиться, что Барнаульский горводоканал в 80-е годы прошлого века сам отказался от использования баков, они не то что потеряли стратегический статус, они потеряли вообще смысл их нахождения в этом месте. А так, если хочется, пиши на Здоровье))
Неандрейкозлов, соблаговалите ответить на простой вопрос заданный выше - гогда и на каком основании земля под баками перешла в частные руки?
У красноярска есть бабло и немеряно, факт
21.12.2021 14:21
- гость -
Я не хочу жить в акой России
Да, это ужасно, во что превращают мой город, моего детства и юности
Смотрю на прежние фото, море зелени, город имел свой стиль как маленький питер...
А сейчас?
Временщики и гробокопатели у власти!!!
Можете тереть мои комментарии, но сила в правде
Дроздов арена Томенко нравится?
Профлистом на главной площади хахахах.
Про Динамо, тоже додумались профлистом обернуть, дёшево, очень "красиво", требую, чтобы ЖК Локомотив тоже обмотали профлистом!
Да не только стадион Динамо......а напротив него Администрация Центрального района,она находится в жилом доме на первом этаже, ремонта фасада не было со времён сдачи этого дома 1974 года,обшарпанные стены, черные решётки на окнах, по бокам здания замазанные разноцветной краской нецензурные слова,каждый день мимо ходят дети в детскую поликлинику, и смотрят на лицо Центрального района,это же просто позор.,а дворовая сторона здания,разваленные кирпичи под окнами дыры прям у кабинета главы,крыша аварийная,по стенам дома все течет, просто очень стыдно за Администрацию Центрального района, что можно говорить про другое,если тут такое безобразие........Пожалуйста,обратите внимание,ведь мимо ходят каждый день дети в школу,поликлиннику...и смотрят на эту достопримечательность.
Вам достаточно самому обратиться в архивы и убедиться, что Барнаульский горводоканал в 80-е годы прошлого века сам отказался от использования баков, они не то что потеряли стратегический статус, они потеряли вообще смысл их нахождения в этом месте
^
Т.е.вы хотите сказать, что на случай масштабной аварии на барнаульском водоканале, эпидемий, применения бактериологического и биологического оружия путем "отравления" воды, используемой водоканалам для подачи в дома горожанам, войны и т.п. в городе нет резервуаров для хранения воды??? А как с точки зрения прокуратуры оценивается "пофигизм" чиновников в отношении стратегических объектов?
Бомбоубежищ городских нет, резервуаров для воды нет, есть только места для "братских могил" - массовых захоронений граждан и животных в мирное время. Зашибись, какая "забота" о гражданах города.
Губер, а слабо выкупить землю и сделать там парк или хотя бы сквер им. 300 летия Барнаула?
Бомбоубежищ городских нет,
Как это нет? А разве под зданием правительства АК не бомбоубежище?
Виктор Петрович красавчик, полностью поддерживаем!!!! Не слушайте этих проплаченных троллей в комментариях!
21.12.2021 15:33 У Огнева тоже были помощники депутата ЗА. Только толку то... На амике всем кости перемоют)))
ПыСы: если есть за что.
А слабо прокурору проверить законность приобретения этого участка, до того пока этим вопросом не занялась Генеральная прокуратура?
"Почему аэропорт ещё не отдали ему?"
Уже отдали, кому покруче.
Виктор Петрович вы лучший! Остальные просто завидуют! По комментариями их видно не вооружённым глазом!
Землю вертать взад.На этом месте разбить зелёный парк на радость сотням тысяч горожанам и десяткам тысяч гостям нашего славного города.
В противном случае горожанами будут проведены демократические меры угрожающего характера.
21.12.2021 15:48
Завидовать каблуку?)
Нюню
21.12.2021 15:51
- гость -
Землю вертать взад.На этом месте разбить зелёный парк на радость сотням тысяч горожанам и десяткам тысяч гостям нашего славного города.
+100000000!!!
Где подписать???
Землю вертать взад.На этом месте разбить зелёный парк на радость сотням тысяч горожанам и десяткам тысяч гостям нашего славного города.
Тоже соглашусь с вами. И сделать парк там, к 300 - летию города Барнаула, вот это самое правильное решение. А то задолбали с этими строительствами уже, сколько можно.
Почти в каждом Российском регцентре есть своя центральная площадь - Достопримечательность!
В Барнауле эта Достопримечательность где???
"Старый базар" смоет скоро во время очередного наводнения!!!
Пл. Сахарова единственное место в Барнауле для обустройства - Главной площади Барнаула!
Всё верно говорит Виктор Петрович!
Баки демонтировать.Холм немного ниже сделать.И там поставить стелу Трудовой доблести Барнаула.Центр города, близко все транспортные пути, не надо на гору взбираться старым людям, где собираются поставить стелу, легко пожилым людям, "детям войны" добраться до расположения мемориального знака на пл.Сахарова, не то, что на окраину города -на берегу Оби.
Землю вертать взад.На этом месте разбить зелёный парк на радость сотням тысяч горожанам и десяткам тысяч гостям нашего славного города.
В плюс к этому запретить любую стройку на площади и ограничить доступ транспорта.
Центр не трогайте, пожалуйста
ну надо же, сам обулся, сам пошел, сам походил. Чем это так замотивирован был виктор петрович? Собственник виктор петрович? или через подставных лиц? или этаж цокольный отдали? Я живу в городе уже 40 лет и ни разу на эту гору не лазил, где баки стоят. А тут губернатор полез... походил....озвучил что-то по этому поводу... ну.... ну...
21.12.2021 21:14
Владимир
Готовы заплатить за это 125 млн р?