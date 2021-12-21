"В 2 и даже в 2,5 раза". Томенко рассказал о росте цен на продукты в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о росте цен на продукты в Алтайском крае. Глава региона подчеркнул, что тенденция к росту стоимости продуктов отмечается во всём мире, однако в регионе уровень цен остаётся одним из самых низких по стране.

"К сожалению, мы в этом году наблюдаем очень серьёзный рост цен на всё, что мы используем в нашей жизни. Темпы значительные: некоторые виды продукции подорожали на десятки процентов, а некоторые – в два и даже в два с половиной раза", – сказал губернатор.

Причиной роста цен Томенко назвал плохой урожай 2020 года в мире, что вызвало рост стоимости продуктов питания, а также влияние пандемии коронавируса и остановка производства из-за него. При этом цены выросли во всех странах, а "Россия встроена в мировую систему".

"На нас эти процессы тоже отразились. У производителей появилась возможность продавать по высокой цене. Прибыль наших хозяйствующих субъектов за девять месяцев выросла в 1,7 раза. Для них это хорошо", – добавил губернатор.

При этом производство продуктов в Алтайском крае не может повлиять на ситуацию на местном рынке. Томенко подчеркнул, что если "рост цен пошёл по стране", то он ожидается и в регионе. "Мы же не отделены забором", – заключил он.

"Но хочу сказать, что традиционно у нас стоимость разных продуктов в числе самых низких. Она так и остаётся. Та же гречка – одна из самых дешёвых в Алтайском крае. По всей стране всего четыре региона, где гречка дешевле, чем у нас. Из 24 самых часто используемых наборов продуктов по 22 позициям цены ниже, чем в целом по стране. Удержать так, чтобы у нас были одни цены, а по всей стране другие, – невозможно", – заключил губернатор.

Также глава региона отметил, что реальных рычагов влияния на уровень цен у региональной власти нет, и всё, что можно сделать, – обеспечить условия, чтобы все работали одинаково прозрачно. Федеральная власть же может влиять на них вводя пошлину на экспорт продуктов или же их отменой, чтобы иностранные товары "хлынули на наш рынок". Однако в таком случае конкурировать с ними придётся местным производителям.