"В 2 и даже в 2,5 раза". Томенко рассказал о росте цен на продукты в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о росте цен на продукты в Алтайском крае. Глава региона подчеркнул, что тенденция к росту стоимости продуктов отмечается во всём мире, однако в регионе уровень цен остаётся одним из самых низких по стране.
"К сожалению, мы в этом году наблюдаем очень серьёзный рост цен на всё, что мы используем в нашей жизни. Темпы значительные: некоторые виды продукции подорожали на десятки процентов, а некоторые – в два и даже в два с половиной раза", – сказал губернатор.
Причиной роста цен Томенко назвал плохой урожай 2020 года в мире, что вызвало рост стоимости продуктов питания, а также влияние пандемии коронавируса и остановка производства из-за него. При этом цены выросли во всех странах, а "Россия встроена в мировую систему".
"На нас эти процессы тоже отразились. У производителей появилась возможность продавать по высокой цене. Прибыль наших хозяйствующих субъектов за девять месяцев выросла в 1,7 раза. Для них это хорошо", – добавил губернатор.
При этом производство продуктов в Алтайском крае не может повлиять на ситуацию на местном рынке. Томенко подчеркнул, что если "рост цен пошёл по стране", то он ожидается и в регионе. "Мы же не отделены забором", – заключил он.
"Но хочу сказать, что традиционно у нас стоимость разных продуктов в числе самых низких. Она так и остаётся. Та же гречка – одна из самых дешёвых в Алтайском крае. По всей стране всего четыре региона, где гречка дешевле, чем у нас. Из 24 самых часто используемых наборов продуктов по 22 позициям цены ниже, чем в целом по стране. Удержать так, чтобы у нас были одни цены, а по всей стране другие, – невозможно", – заключил губернатор.
Также глава региона отметил, что реальных рычагов влияния на уровень цен у региональной власти нет, и всё, что можно сделать, – обеспечить условия, чтобы все работали одинаково прозрачно. Федеральная власть же может влиять на них вводя пошлину на экспорт продуктов или же их отменой, чтобы иностранные товары "хлынули на наш рынок". Однако в таком случае конкурировать с ними придётся местным производителям.
Комментарии
Пока не остановят рост энергоресурсов цены не остановить и это закономерно. Век 21 не 19. Крестьяне поумнели. Нет прибыли нет хозяйства.
тенденция к росту стоимости продуктов отмечается во всем мире
У меня родственник живущий в германии даже не может сказать цены на продукты. Он на них и не смотрит, так как по сравнению с зарплатой они копейки стоят. А в АК пол зарплаты!
Пока не остановят рост энергоресурсов
Опять же в германии бензин 1.5 - 2 евро (до 160 рублей), а продукты не дороже.
так запретите вывозить зерно и подсолнечник в Казахстан.
наведите порядок с закупочными ценами у сельхозпроизводителей. пусть антимонопольный комитет займется фермерами их сговором, который и привел к росту цен на продукты в России.
отмените наконец контрсанкции на европейские и турецкие продукты.
а то у нас продукты стали стоить дороже чем в ЕС. только доходы у нас ни как в ЕС
злые вы, дайте фермерам пожЫровать. а то у фермеров ещё не укаждого члена семьи по Лексусу или Крузаку за 10 миллионов и по элитной квартире или коттеджу.
пусть антимонопольный комитет займется фермерами
Ещё один совковый дурачёк, который думает, что с помощью полицаев можно, что-то сделать.
Электроэнергия для народа дороже, чем государство продаёт ее Китаю. Захочешь отправить сельхозпродукцию - так вагона днем с огнем не сыщешь, нету. Всю РЖД пораспродали и денежки в офшоры. И самое главное, кто это такие цифры Томенко рисует, ну враньё полное. Ситуация гораздо хуже.
Официальная инфляция у нас 4-6%
21.12.2021 12:23
- гость -
пусть антимонопольный комитет займется фермерами
Ещё один совковый дурачёк, который думает, что с помощью полицаев можно, что-то сделать.
манипуляции на рынке - это серьезное преступление
Расписался в своей беспомощности.
21.12.2021 12:07
- гость -
а почему вы не станете фермером? это ж так просто!! ничего не делаешь, а каждую осень с неба падает 4 лексуса и три коттеджа
просто я хочу стать руководителем Газпрома
По всей стране всего четыре региона, где гречка дешевле, чем у нас.
______________________
В этих районах гречки меньше чем в Алтайском край, причем, намного меньше. А цена на гречку меньше. Виктор Петрович, как так?
21.12.2021 13:15
- гость
Давно хотите? Что для этого делаете? Резюме уже написали? Собеседование прошли?
21.12.2021 13:16
- гость -
По всей стране всего четыре региона, где гречка дешевле, чем у нас.
______________________
В этих районах гречки меньше чем в Алтайском край, причем, намного меньше. А цена на гречку меньше. Виктор Петрович, как так?
преступный ценовой сговор фермеров
Толку не будет.
Инфляция лишь увеличит число бедных и нищих, обогатив 1% паразитов.
Это приведёт к ещё большей смертности в стране и в конце концов - к развалу страны на неофеодальные бантустаны и улусы.
Понятно, что южно-сибирские улусы неизбежно отойдут под протекторат китая, а местные фермеры и другие местячковые олигархи, если не успеют удрать, потеряют всё, и саму свою пузатую жизнь.
Чего к фермерам привязались, хотя понятно что это чёрная зависть, сами не на что способны, вот и завидуете успешным людям, а фермер это рядовой частник, и всё зерно принадлежит ему, хочет продаёт за руль, а хочет за пять, а хочет и вообще не продаёт, он не обязан никому и ни чем. А если не согласны, то сами становитесь фермерами и раздавайте зерно даром.
в Германии и Франции фермера ездят на наших Нивах и сами работают на тракторах. у нас ездят на Лексусах и Крузаках и сами не работают.
и после этого мы ещё удивляемся почему у нас продукты дороже чем в ЕС
Зато сколько было всего сказано об ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ и РЕКОРДНО ВЫСОКИХ УРОЖАЯХ.
21.12.2021 13:40
Серега
Чего к фермерам привязались, хотя понятно что это чёрная зависть, сами не на что способны, вот и завидуете успешным людям, а фермер это рядовой частник, и всё зерно принадлежит ему, хочет продаёт за руль, а хочет за пять, а хочет и вообще не продаёт, он не обязан никому и ни чем. А если не согласны, то сами становитесь фермерами и раздавайте зерно даром.
и даже налоги не платить, манипулировать рынком, повально нарушать трудовое право, преступно использовать запрещённую контрафактную агрохимию?
Либерасты начали признавать свою несостоятельность.
21.12.2021 13:40
Серега
поддерживаю
21.12.2021 13:44
- гость -
есть доказательства?
обращайтесь в налоговую, инспекцию по труду , роспотребнадзор.
А чего разнылись ? Езжайте в деревню , садите грядки , разводите скот , и будет вам - БЕСПЛАТНО ! А то вам кто то должен в города на халяву все заносить .
21.12.2021 14:00
Сергей
скот? бесплатно? а вы знаете сколько корма стоят?
Хоть рост цен на продукты в два раза признал
И чё Петрович? Усё ГУТ! ???
21.12.2021 13:44
- гость -
21.12.2021 13:40
Серега
Позвольте!
Фермерам государство за счёт средств налогоплательщиков оказывает не хилую господдержку в виде разных субсидий, которые дорогие фермера потихоньку подпиливают себе на Лексусы.
Государство ввело контрсанкции на продукты из ЕС, Турции и ряда других стран, тем самым убив добросовестную конкуренцию на рынке с/х продукции.
Государство установило искусственно низкий курс рубля, что сделало выгодным продажу отечественной с/х продукции за границу и ее дефицит внутри России.
в результате чего, россияне втридорога переплачивают за отечественные продукты.
и кто тут кому должен?
отечественные продкты априори не могут и должны стоить дороже импортных и этот порочный круг надо разрывать, иначе росту цен не будет ни конца ни края.
и после этого мы ещё удивляемся почему у нас продукты дороже чем в ЕС
------
Всё из-за радикальной разницы в получении субсидий.
У нас это всегда уголовный сговор с чиновниками и силовиками с откатами тем и другим безнаказанно глумящимся над страной ворам в законе.
На западе субсидии выдаются лишь по результатам реализации продукции через торговые сети. Причём социальщики получают всё практически бесплатно, когда кончаются допустимые сроки реализации в супермаркетах через специальные социальные центры.
Вот же писали,что рост цен на продукты в Алтайском крае обогнал все регионы Сибири.
А зарплата? Не даже надо сравнивать с Москвой.
КАКОЕ МЕСТО В СИБИРИ ПО УРОВНЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАНИМАЕТ КРАЙ?
21.12.2021 11:52
- гость -
У меня родственник живущий в германии даже не может сказать цены на продукты. Он на них и не смотрит, так как по сравнению с зарплатой они копейки стоят. А в АК пол зарплаты!
Видно,у вас неплохая зарплата. У многих вся зарплата уходит на питание.
в Германии только 10% заработка уходит на продукты. в США и того меньше.
Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,7% бюджета. Далее идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех — менее 12%).
Друзья, загадка. Россия запрещает импорт продуктов из некоторых стран. В число входит Турция. Традиционно, Турция является поставщиком фруктов и овощей на российский рынок.
Теперь вопрос.
Лира рекордно обваливается в 2021 году (правда сейчас начала укрепляться). Импорт из Турции дешевеет. Наши запрещают импорт при слабой Лире. У нас инфляция продолжает расти. В чём подвох? Наши не хотят видеть дешёвые продукты из Турции? Импортозамещение втридорого от наших фермеров прежде всего?
"Россия встроена в мировую систему"
А что мешает установить заградительные пошлины и "выстроить" Россию из этой системы? А то со времён Чубайса все хотят продавать именно свою продукцию по мировым ценам, но никто нет хочет платить мировые зарплаты и пенсии.
21.12.2021 12:57
- гость -
Разделяю ваш пафос по поводу труда фермеров. Однако вопрос простой - продавая свою продукцию по мировым ценам, они не хотят платить хотя бы своим работникам мировые зарплаты, покупать энергоносители по мировым ценам и платить мировые налоги?
Цены на продукты выросли в 2,5 раза! Для кого эта информация от руководителя региона? Для космонавтов, которые на орбите по несколько месяцев и в магазин не ходят по понятной причине. Нам об беспределе в ценообразование напоминать не надо - мы эту вакханалию в магазинах каждый день на ценниках видим. вы расскажите уважаемый губернатор что сделали чтобы они стали меньше.
21.12.2021 15:37
- гость ---------Скоро, причем очень скоро, вопрос зарплаты у наших якобы фермеров вообще стоять не будет, по причине что платить не кому станет. У них основная масса наемных работников в возрасте 55+ и больше. Дальше занавес и колбаса из поролона.
К фермерам не отношусь ни плохо, ни хорошо, знаю только одно, в начале сезона (конец августа) гречиху продавали ,грубо, по 30 рублей, в начале ноября уже по 50 рублей. Из-за общего обнищания населения люди переходят на более дешевую пищу: крупы, макароны, картошку, муку, именно на эту продукцию цены и скаканули. Т.е. по-другому как спекуляция на вынужденном спросе это никак не назовешь. Производители макарон уже заявили о повышении цен с начала 2022 года на свою продукцию до 40%, из-за растущих цен на исходное сырье. Так что начинаем искать альтернативные продукты питания, где-то сезонные, где-то акционные.
21.12.2021 15:37
- гость -
21.12.2021 12:57
- гость -
Разделяю ваш пафос по поводу труда фермеров. Однако вопрос простой - продавая свою продукцию по мировым ценам, они не хотят платить хотя бы своим работникам мировые зарплаты, покупать энергоносители по мировым ценам и платить мировые налоги?
вряд-ли.
ещё и госсубсидий требуют. мало им, все мало.
Нашли виноватых в росте цен - фермеры. У них и коттеджи и лексусы....А то, что у них один год густо,другой пусто...Бывает,что и урожай осенью не убирают - невыгодно,за топливо больше заплатишь,чем выручишь за урожай. А перекупщики,которые устанавливают цены...И субсидии не так просто получить,да и вряд ли задаром.Без выходных и отпуска.В нашей стране все делается,чтобы усложнить крестьянам жизнь,хотя ,вроде,намерения добрые.Мы идем своим путем.Только куда придем?Бррр.....