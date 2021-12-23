Водитель грузовика сбил пешехода в Горно-Алтайске

Водитель грузового автомобиля сбил пешехода в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 22 декабря около 08:00 на улице Барнаульской. 34-летний водитель МАЗ наехал на 60-летнего горожанина, когда тот переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Уточняется, что водитель грузовика был трезвым. В отношении пострадавшего возбудили административное расследование по статье о нарушении пешеходом ПДД.

Напомним, 21 декабря в Горном Алтае автомобиль "Лада Ларгус" с тремя детьми слетел с трассы и перевернулся.