Миграционная убыль вдвое ускорилась в Алтайском крае

Миграционная убыль населения в Алтайском крае за январь-октябрь 2021 года составила 3,6 тысяч человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев Алтайский край покинули 26 264 человека, а прибыли в регион — 22 632.
Преимущественно жители края уехали в другие регионы — 21 940 человек, за границу уехали 4324 человека. На Алтай в свою очередь приехали жить 15 741 жителей других регионов, а еще 6891 человек переехали в край из других стран.
В прошлом году за январь-октябрь регион покинули 1520 человек. При этом жители Алтайского края активнее передвигались и внутри региона — 33 975 граждан сменили свое место жительства, когда как за 2021 год — лишь 30 538 человек.
Комментарии
Витя не при делах !
Каждому свое.
Русские уезжаю, чурки приезжают. Барнаул- аул.
За январь-октябрь 2021 года из региона уехали 26 264 человека.
А ВЕДЬ УЕЗЖАЮТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,УЧИТЕЛЯ,ВРАЧИ ,ЮРИСТЫ!
И опять никто ни в чем не виноват!
Лучше не скажешь))):
"Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе", – написал директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев.
Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране.
Правильно делают, что уезжают. Что делать в этой дыре?