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Новости

Миграционная убыль вдвое ускорилась в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За январь-октябрь 2021 года из региона уехали 26 264 человека, тогда как прибыли — 22 632
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Миграционная убыль населения в Алтайском крае за январь-октябрь 2021 года составила 3,6 тысяч человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев Алтайский край покинули 26 264 человека, а прибыли в регион — 22 632.

Преимущественно жители края уехали в другие регионы — 21 940 человек, за границу уехали 4324 человека. На Алтай в свою очередь приехали жить 15 741 жителей других регионов, а еще 6891 человек переехали в край из других стран.

В прошлом году за январь-октябрь регион покинули 1520 человек. При этом жители Алтайского края активнее передвигались и внутри региона — 33 975 граждан сменили свое место жительства, когда как за 2021 год — лишь 30 538 человек.

Школы, детсады и жилые дома построят на Алтае по проекту комплексного развития территорий

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

26.12.2021 12:13
- гость -

Витя не при делах !

26.12.2021 12:17
- гость -

Каждому свое.

26.12.2021 12:17
acdc

Русские уезжаю, чурки приезжают. Барнаул- аул.

26.12.2021 12:24
- гость -

За январь-октябрь 2021 года из региона уехали 26 264 человека.

А ВЕДЬ УЕЗЖАЮТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,УЧИТЕЛЯ,ВРАЧИ ,ЮРИСТЫ!

И опять никто ни в чем не виноват!

26.12.2021 12:29
- гость -

Лучше не скажешь))):

"Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе", – написал директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев.

Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране.

26.12.2021 12:54
Гость

Правильно делают, что уезжают. Что делать в этой дыре?

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