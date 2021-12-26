Миграционная убыль вдвое ускорилась в Алтайском крае

Миграционная убыль населения в Алтайском крае за январь-октябрь 2021 года составила 3,6 тысяч человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев Алтайский край покинули 26 264 человека, а прибыли в регион — 22 632.

Преимущественно жители края уехали в другие регионы — 21 940 человек, за границу уехали 4324 человека. На Алтай в свою очередь приехали жить 15 741 жителей других регионов, а еще 6891 человек переехали в край из других стран.

В прошлом году за январь-октябрь регион покинули 1520 человек. При этом жители Алтайского края активнее передвигались и внутри региона — 33 975 граждан сменили свое место жительства, когда как за 2021 год — лишь 30 538 человек.