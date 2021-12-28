В Барнауле "Газель" осталась без передних колёс в результате ДТП

В Барнауле произошло ДТП с участием "Газели", в результате которого грузовик лишился передних колёс. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Авария случилась в ночь на 28 декабря в районе пересечения улиц Северо-Западной и Юрина. Со слов участника происшествия, его подрезал водитель на легковушке, а затем скрылся с места ДТП.

В итоге "Газель" встала поперёк дороги, и движение по Северо-Западной на участке от улицы Юрина до Георгия Исакова оказалось полностью парализовано. Пострадавших нет.

Напомним, 24 декабря два человека погибли при столкновении мотоцикла "Урал" с внедорожником в Локтевском районе.