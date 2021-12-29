МТС ускорил работу мобильного интернета в Белокурихе

МТС сообщает о завершении работ по модернизации и расширению сети на территории одного из крупнейших федеральных курортов – города Белокуриха. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета МТС с учётом сезонного всплеска трафика в пик зимнего туристического сезона в Алтайском крае.

"В прошлом году прелести зимнего отдыха в Белокурихе оценили не только соседи-сибиряки, но и многочисленные туристы из центральных регионов, в том числе из Москвы. Рост интернет-трафика тогда составил более 30%. В связи с этим мы решили подготовить сеть к высоким нагрузкам, чтобы гости курорта могли даже во время пиковых нагрузок на сеть делиться впечатлениями от отдыха с помощью фото и видео в соцсетях, а также смотреть фильмы онлайн или видео на YouTube. Впереди очередной зимний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Средняя скорость мобильного интернета МТС на территории горнолыжных трасс "Катунь", "Благодать", и на склоне горы Церковка выросла до 40 Мбит/с. Этой скорости достаточно для просмотра в комфортном режиме 4К видео онлайн, скачивания тяжёлых файлов, онлайн-игр, а также использования соцсетей и мессенджеров.