Жительница Барнаула пожаловалась на маршрутку №77, которая утром 29 декабря не доезжала до конечной остановки "проспект Канатный". Своё обращение она опубликовала в сообществе Barnaul22.

Горожанка отметила, что водитель высаживал пассажиров в лесу за бывшей воинской частью. Оттуда все были вынуждены отправиться пешком по проезжей части, поскольку по бокам дороги нет пешеходной зоны. Также там отсутствует освещение.

Ранее amic.ru рассказывал, что общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет работать по особому режиму выходного дня. Это значит, что маршрутки, трамваи и автобусы станут ходить реже и дождаться их будет труднее.