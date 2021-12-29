Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет работать по особому режиму выходного дня. Это значит, что маршрутки, трамваи и автобусы станут ходить реже и дождаться их будет труднее. Рассказываем подробно, как будет работать транспорт в краевой столице с 1 по 9 января.

Как будет ходить общественный транспорт 1 января?

Исходя из многолетнего опыта перевозчики решили, что после празднования Нового года утром 1 января в городе будет очень мало пассажиров, а потому сократили число утренних рейсов сразу на 60%. Так что если вдруг вам нужно в этот день куда-то поехать, готовьтесь к тому, что транспорт придётся подождать.

Как будет ходить общественный транспорт в другие дни новогодних каникул?

Все дни новогодних каникул общественный транспорт будет работать в сокращённом режиме. Так, 2 января автобусов, трамваев и троллейбусов на дорогах города будет меньше обычного на 40%. А с 3 по 9 января общественный транспорт будет ходить как в обычный выходной день. "Такой график движения составлен на основании ежегодного мониторинга пассажиропотока в период новогодних праздников", – пояснили в администрации города.