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Такой день. Томенко поехал в Яровое, депутат Госдумы проверила алтайский онкодиспансер

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края 29 декабря в политике, экономике и обществе
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Томенко отправился с рабочим визитом в "замерзающее" Яровое. Там он рассказал, что проблему местной ТЭЦ возможно решить к 2025-2026 году. На это понадобится примерно 5 млрд рублей.

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова провела проверку в Алтайском краевом онкодиспансере. Она заинтересовалась ситуацией с реорганизацией двух отделений торакальной хирургии, а поводом для поверки стало большое количество обращений от жителей региона, которые недовольны работой медучреждения.

Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу. Городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.

Администрация Барнаула готовится выставить на аукцион земельный участок на Павловском тракте, 174а, который предназначен для строительства торгового центра. Площадь территории, расположенной по соседству с ТЦ Dommer, составляет 1,75 га. Земельный участок несколько лет был в аренде у компании, которая так и не возвела ТРЦ.

Алтайская топливная компания поставит в регион более 22 тыс. тонн угля на сумму почти 100 млн руб. по контракту с Минстроем Алтайского края. Дочернее предприятие Кузбасской топливной компании выиграло два аукциона на поставку угля: на 54,7 млн руб. и 45 млн руб. Топливо пойдёт на формирование резервного запаса Алтая. Города и районы региона начнут получать твёрдое топливо с января 2022 года, заявка будет завершена до марта. 

Алтайский край может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Деньги региону могут достаться в рамках национального проекта "Чистый воздух". Однако в каком году это произойдёт – пока неизвестно.

В Алтайском крае подготовлен проект постановления правительства об индексации с 1 января 2022 года взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минимальный размер взноса на капремонт составит от 5,96 до 7,31 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения – рост 6,2%.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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