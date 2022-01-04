Чтобы видеть. Какое отношение Алтайский край имеет к Всемирному дню азбуки Брайля?

Всемирный день азбуки Брайля с 2019 года отмечается по инициативе ООН. Он посвящён изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, чтобы повысить осведомлённость о значении азбуки как одного из средств общения слепых и слабовидящих людей.

Первой в России компанией, которая нанесла на упаковку своей продукции шрифт Брайля, стал алтайский производитель крупы. Об этом напомнили в соцсетях правительства Алтайского края. Компания "Роса" выпустила такую упаковку в 2017 году, чтобы позволить слабовидящим покупателям самостоятельно выбрать продукт на полке магазина или отыскать необходимую коробку дома.

Кроме того, уточняют власти края, для библиотек Алтайского края ежегодно приобретается специальная литература для незрячих и слабовидящих граждан – так называемые "говорящие книги" на различных электронных носителях, а также книги, выполненные шрифтом Брайля.

По данным краевого отделения Всероссийского общества слепых, в Алтайском крае на учёте состоит более двух с половиной тысяч слабовидящих людей. Организация совместно со специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих регулярно проводит соревнования по скоростному чтению текстов на азбуке Брайля.

Помимо Всемирного дня азбуки Брайля, 13 ноября также отмечается Международный день слепых.