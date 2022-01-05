Авиарейсы в три сибирских города из Барнаула приостановили из-за нехватки субсидий

Из Барнаула с начала года невозможно улететь в Новосибирск, Омск и Томск, сообщают "Вести Алтай". В барнаульском аэропорту телеканалу пояснили, что рейсы в эти города пока приостановлены. Причина – отсутствие федеральных субсидий.

Таким образом, рейсы Барнаул – Томск авиакомпании "СиЛа", Барнаул – Новосибирск (S7) и Барнаул – Омск (UTair) пока не выполняются. Кстати, самым популярным из них был рейс в Новосибирск. Средняя загруженность на этом направлении составляла 65%, сообщили изданию.

Сейчас государство поддерживает только четыре направления из Барнаула: Екатеринбург, Казань, Красноярск и Иркутск. Будут ли субсидии на Томск, Омск и Новосибирск, пока неизвестно.