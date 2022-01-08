Днём 7 января на 41-м километре автодороги Барнаул – Павловск – граница с Новосибирской областью произошло столкновение автомобилей Nissan Almera и Renault Duster. В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка Nissan Almera, ещё несколько человек были госпитализированы, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan Almera двигался со стороны села Шелаболиха в сторону Камня-на-Оби. В какой-то момент молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Им управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир Almera скончалась при транспортировке в больницу. Сам водитель и 18-летняя девушка, также находившаяся в салоне авто, были госпитализированы. Кроме того, в медучреждение доставлены двое пассажиров Duster: 18-летняя девушка и 16-летний парень. Ещё одному пассажиру – 46-летней женщине – госпитализация не понадобилась.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.