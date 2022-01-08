Директор мехтока одного из сёл Зонального района заплатил 30 тысяч рублей в качестве штрафа за незаконную рубку трёх берёз в Зональном районе. Об этом сообщает региональный главк полиции.

Мужчина отдал распоряжение своим работникам срубить берёзы, так как они мешали ему для строительства амбара. При осмотре места происшествия были изъяты спилы и бензопила, в ходе обыска к ним добавился трактор.

Суд признал директора мехтока виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 260 УК РФ – "Незаконная рубка лесных насаждений". Общий размер ущерба, причинённого Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, составил более 64 тысяч рублей. В связи с полным возмещением причинённого вреда суд в качестве наказания ограничился штрафом.