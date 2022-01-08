Директор мехтока одного из сёл Зонального района заплатил 30 тысяч рублей в качестве штрафа за незаконную рубку трёх берёз в Зональном районе. Об этом сообщает региональный главк полиции.
Мужчина отдал распоряжение своим работникам срубить берёзы, так как они мешали ему для строительства амбара. При осмотре места происшествия были изъяты спилы и бензопила, в ходе обыска к ним добавился трактор.
Суд признал директора мехтока виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 260 УК РФ – "Незаконная рубка лесных насаждений". Общий размер ущерба, причинённого Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, составил более 64 тысяч рублей. В связи с полным возмещением причинённого вреда суд в качестве наказания ограничился штрафом.
Комментарии
Да.
Почти весь ленточный бор в Барнауле спилили, домов настроили-это нормально?И никого не оштрафовали.Чем больше воруешь,тем меньше наказание
Наши законы такие правильные, что не всегда их понимаешь...
да, воровать уметь надо. Кому закон, а братьям всё . Как же достала эта РАша - хочу в СССР или в Россию
Хорошо судья адекватный. Три года строгого не дал.