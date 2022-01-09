Такой день. Запуск "Ласточки", ремонт дорог и снегопад в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 января.

В алтайских городах Барнаул и Новоалтайск в 2022 году начнёт действовать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах городов появятся 168 специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей. Рассказываем, как будет работать ИТС и где установят эти умные светофоры.

Глава правительства России Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю ещё 1,3 миллиарда на ремонт дорог в 2022 и 2023 годах. На что пойдут эти средства и сколько всего денег заложено в дорожный фонд на следующий год в регионе – в материале amic.ru.

Уходящий год был богатым на спортивные события в Алтайском крае. Впервые в истории региона прошли соревнования международного уровня – этап Кубка мира по гребле. Также в Алтайском крае строили спортивные объекты, а наши спортсмены выступили на летней Олимпиаде в Токио. Получилось с переменным успехом: стрелок Сергей Каменский привёз две медали, а барьерист Сергей Шубенков получил травму и снялся с соревнований. Рассказываем о главных спортивных событиях, которые произошли в Алтайском крае в 2021 году.

Российские железные дороги в очередной раз отложили запуск первого в Сибири скоростного поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом. Изначально в компании планировали, что он начнёт ходить с декабря 2020 года. Теперь, согласно новым прогнозам, пустить скоростной экспресс планируют в 2023 году.

В Алтайском крае 9 января идёт снег. Из-за непогоды в регионе произошло несколько ДТП.

Рассказываем, как настроиться на рабочий лад. Помните, сегодня последний день новогодних каникул.