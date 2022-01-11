Новоалтайский завод за год выпустил более девяти тысяч вагонов

За 2021 год "Алтайвагон" выпустил в общей сложности более 9000 вагонов и более 53,5 тысячи тонн стального литья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В сентябре 2021 года на головном предприятии АО "Алтайвагон" начали производство длиннобазного железнодорожного вагона-платформы модели 13-2162. С апреля 2020 года эту модель выпускает Кемеровский филиал АО "Алтайвагон" – "Кемеровохиммаш". По решению акционеров в феврале 2021 года стартовал процесс подготовки производства к выпуску длиннобазного вагона-платформы на головном предприятии.
Модель 13-2162 служит для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в том числе рефрижераторных и контейнеров-цистерн. Повышенный интерес операторов грузоперевозок к данному вагону-платформе обусловлен его характеристиками, которые позволяют сократить количество единиц подвижного состава, тем самым существенно снизить себестоимость перевозок.
Комментарии
А про зарплаты ничего не написали. люди вынуждены работать за копейки.
Если все так красочно и круто на предприятии, то ...где деньги кэп?
Токарь 6 разряда 75 тыщ - мало?
Вообще-то оно крупнейшее в России по вагоностроению.